El presidente del Gobierno español en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, llamó esta noche al líder del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por su victoria en las elecciones generales celebradas este domingo, informaron fuentes populares.

El conservador Partido Popular (PP) ganó este domingo las elecciones generales adelantadas en España y podrá formar Gobierno con la ultraderecha de Vox, ya que ambos superan con holgura los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso con más del 95 % del voto escrutado.

Con el 95,02 % del escrutinio realizado, el PP obtendría el 32,54 % de los votos y 134 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 16,05 %, lo que supone 51 diputados (18 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 187, mientras que el PSOE obtendría 115 diputados y un 28,88 % de los votos.

Así, con este resultado las dos fuerzas de derecha podrán poner fin a ocho años de Gobierno de Sánchez.

El líder popular siguió el resultado de los comicios con algunos miembros de su directiva y en torno a 22:40 hora local (21:40 GMT) recibió la llamada de Sánchez, precisaron las fuentes.

En la sede del PP estaba también la presidenta del Gobierno regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y los expresidentes del Gobierno español Mariano Rajoy y José María Aznar.