El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el 4 de septiembre de 2025. FOTO: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP vía Getty Images / LUDOVIC MARIN

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó este domingo a Alberto Núñez Feijóo por la victoria del Partido Popular (PP) en las elecciones generales celebradas en España y transmitió la disposición de París a colaborar para fortalecer Europa.

“Felicidades a Alberto Núñez Feijóo por su victoria. Francia está dispuesta a colaborar para lograr una Europa más fuerte y más soberana, fiel a sus valores”, señaló el jefe de Estado galo en un mensaje en X.

Macron agradeció también al presidente del Gobierno español saliente, Pedro Sánchez, por los años compartidos, “por su compromiso con Europa y por su labor en favor de la amistad entre Francia y España”.

En las elecciones generales celebradas este domingo en España, con algo más del 97 % de los votos ya escrutados, el conservador PP se impuso con 133 escaños como primera fuerza en el Congreso de Diputados y podrá gobernar con el apoyo de la extrema derecha de Vox (52).

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Sánchez, quedó en segunda posición con 115 escaños.