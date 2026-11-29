La victoria del Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, en las elecciones generales de España provocó pronunciamientos de dirigentes políticos y mandatarios de distintos países, quienes se refirieron al resultado de los comicios y al nuevo escenario político que se abre en ese país.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Abelardo de la Espriella, quien felicitó a Feijóo y a Santiago Abascal, líder de Vox, así como a sus respectivas colectividades por los resultados electorales.

A través de sus redes sociales, De la Espriella se refirió al resultado como una derrota de la izquierda española y cuestionó al presidente del Gobierno saliente, Pedro Sánchez. “España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de Pedro Sánchez”, escribió el mandatario.

Los resultados de estas elecciones representan un cambio en el panorama político español, después de varios años de Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Además, sitúan a Feijóo ante el reto de concretar los acuerdos parlamentarios necesarios para conformar Gobierno y asumir la Presidencia.

Reacciones a las elecciones de España:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a los resultados de las elecciones en España y celebró la derrota de Pedro Sánchez.

Javier Milei felicitó al PP y a Alberto Núñez Feijóo por su victoria en España, y a Santiago Abascal por el resultado de Vox. “Ganó la libertad, perdió el socialismo”, afirmó el mandatario argentino en sus redes sociales.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, felicitó a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por los resultados electorales en España. Destacó la participación récord y expresó su interés en trabajar con el PP y Vox en beneficio de ambos países.

El canciller israelí, Gideon Saar, felicitó a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por la victoria electoral de la derecha en España.

El jefe de la diplomacia israelí destacó el resultado y cerró su mensaje en X con un «¡Viva España!».

A través de sus redes sociales, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha felicitado a Alberto Núñez Feijóo por el triunfo del PP en España y ha extendido las felicitaciones al partido VOX.