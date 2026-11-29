Alberto Núñez Feijóo es uno de los principales referentes de la política española y el dirigente que encabeza el Partido Popular (PP), una de las principales fuerzas de oposición en España.

Nació en Orense, Galicia, el 10 de septiembre de 1961 y ha construido una carrera de varias décadas en la administración pública y la política, con una trayectoria que comenzó en el ámbito autonómico y lo llevó hasta la dirección nacional de su partido.

A sus 65 años, Feijóo afronta un nuevo desafío político: llegar a la Presidencia del Gobierno de España. Este domingo 29 de noviembre participó en las elecciones generales como candidato del PP, después de haber encabezado la formación en los comicios de 2023, cuando obtuvo la victoria electoral, pero no consiguió los apoyos parlamentarios necesarios para formar Gobierno.

Sin embargo, antes de convertirse en una de las figuras centrales de la política española, su camino estuvo marcado por una infancia de dificultades económicas y una decisión profesional que terminó acercándolo al servicio público.

Perfil de Feijóo: estudios y política

A los 10 años dejó su hogar en Galicia para trasladarse a León, donde estudió como alumno interno en el colegio religioso Marista Champagnat. Durante tres años vivió bajo una disciplina que, según ha contado en entrevistas, le enseñó a trabajar, estudiar y asumir responsabilidades desde pequeño.

Su familia atravesaba dificultades económicas. Feijóo ha recordado que en su casa no tenían lavadora, nevera ni agua corriente. Esa realidad también influyó en sus decisiones profesionales: aunque estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y contempló preparar oposiciones para ser juez, cambió de planes cuando su padre perdió el empleo.

Optó entonces por presentarse a las oposiciones de la Xunta de Galicia. Obtuvo el segundo puesto de su promoción y comenzó una carrera en la administración pública que, con el paso de los años, lo llevaría a ocupar cargos de alcance nacional.

Presidencia de Galicia: su trayectoria política

Su entrada en la política activa se produjo en 1991, cuando fue nombrado secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de Galicia. Posteriormente pasó al área de Sanidad y Servicios Sociales y, en 1996, llegó al Ministerio de Sanidad y Consumo como secretario general de Asistencia Sanitaria.

Entre 2000 y 2003 presidió Correos, antes de regresar a Galicia para incorporarse al equipo del entonces presidente autonómico Manuel Fraga.

En 2006 asumió la dirección del Partido Popular en Galicia y, en 2009, llegó a la Presidencia de la Xunta. Durante 13 años permaneció al frente del Gobierno autonómico y consiguió cuatro victorias electorales consecutivas, una etapa que consolidó su imagen como dirigente con capacidad para mantener mayorías.

En 2022 dio el salto a la política nacional y asumió la presidencia del PP, en reemplazo de Pablo Casado. Un año después encabezó la candidatura de su partido en las elecciones generales. Aunque obtuvo la mayor cantidad de votos y escaños, no consiguió los respaldos parlamentarios para formar Gobierno.

Quién es la familia de Feijóo

Uno de los aspectos personales que Feijóo ha compartido públicamente es su experiencia como padre. El 15 de febrero de 2017 nació Alberto, su único hijo, fruto de su relación con Eva Cárdenas.

El dirigente tenía 55 años cuando nació el pequeño y ha hablado en diferentes ocasiones sobre cómo la paternidad transformó su vida.

Ha explicado que disfruta especialmente del tiempo que comparte con su hijo, a quien procura mantener alejado de la exposición mediática. Aunque ocasionalmente ha compartido fotografías familiares, el líder del PP ha sido cuidadoso con los detalles de su entorno privado.