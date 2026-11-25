Este 25 de noviembre, en el marco de la cuarta edición de 100 Nuevos Líderes de Colombia, evento organizado por Caracol Radio y el Diario El País, la conversación sobre el futuro económico del país tuvo como eje la transformación productiva y energética de las regiones. Durante la jornada, los liderazgos de Urabá y Cali demostraron cómo la infraestructura, la gestión de servicios públicos y la articulación institucional están redefiniendo la competitividad de Colombia.

Urabá: productividad e infraestructura para conectar a Colombia con el mundo

Juliana Velásquez, presidente de ProAntioquia, y Laura Gallego, gerente del proyecto de la Alianza Público-Privada de Urabá Ampliar Juliana Velásquez, presidente de ProAntioquia, y Laura Gallego, gerente del proyecto de la Alianza Público-Privada de Urabá Cerrar

Durante décadas, Urabá fue analizada desde sus brechas históricas; hoy, una alianza sin precedentes cambia esa narrativa apostando por la productividad, la biodiversidad y la ubicación estratégica de sus 11 municipios. Así lo expusieron Juliana Velásquez, presidente de ProAntioquia, y Laura Gallego, gerente del proyecto de la Alianza Público-Privada de Urabá, al presentar los avances de Proyecto Futuro Urabá, una hoja de ruta a diez años que articula a más de 45 aliados públicos, privados y de la banca multilateral (Banco Mundial, BID y CAF).

Con una población joven que representa el 30 % de sus habitantes y una posición privilegiada en el Caribe y el Chocó biogeográfico, la subregión vive un punto de inflexión impulsado por megaproyectos como Puerto Antioquia, el Túnel del Toyo y las vías 4G y 5G. Estas obras acercarán el mar al centro productivo del país, reduciendo hasta en un 50 % los costos de transporte de carga y ahorrando cerca de 330 kilómetros de recorrido.

“Urabá no es la tierra prometida, Urabá es la tierra realizada. A su gente no le gusta ser definida por las brechas; nosotros estamos apostándole al territorio en términos de toda la potencia que tiene su gente”, afirmó Juliana Velásquez.

Uno de los pilares de esta estrategia consiste en utilizar el crecimiento productivo como motor para cerrar brechas sociales. “Nosotros no buscamos erradicar la pobreza para generar desarrollo; buscamos generar desarrollo para erradicar la pobreza”, explicó Velásquez, resaltando hitos como el acueducto de Nueva Colonia, además de planes maestros de agua, vivienda y formación dual para el empleo de jóvenes y mujeres.

Para armonizar a empresarios bananeros, alcaldías, cajas de compensación, gobernación y cooperación internacional, Laura Gallego explicó que la alianza asumió un rol de «director de orquesta» respaldado por diagnósticos junto a Fedesarrollo y la primera encuesta de percepción y calidad de vida de la región.

“Nosotras nos trazamos una tarea monumental que es sacar a Urabá de la conversación exclusiva de Urabá. Esperamos que este proyecto inspire la conversación sobre modelos de intervención territorial integral en las regiones, no solo de Colombia, sino de América Latina”, señaló Gallego, enfatizando que el éxito real se medirá en la prosperidad de sus habitantes y no solo en las toneladas de carga movilizadas.

Cali y el Pacífico: transición energética y gestión pública para el desarrollo

Roger Mina, gerente general de Empresas Municipales de Cali (Emcali) Ampliar Roger Mina, gerente general de Empresas Municipales de Cali (Emcali) Cerrar

Desde el suroccidente colombiano, la transformación productiva y el acceso a servicios esenciales encontraron eco en la historia de Roger Mina, gerente general de Empresas Municipales de Cali (Emcali). Criado en el barrio Petecuy tras el desplazamiento forzado y el asesinato de su padre cuando tenía dos meses de nacido, Mina superó un entorno marcado por la violencia y los cortes de energía gracias a la disciplina de su madre —auxiliar de enfermería cabeza de familia— y a la educación, que lo llevó a estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad del Valle, obtener un doctorado en Estados Unidos, integrar la división de energía del BID y asesorar la presidencia de Ecopetrol.

“En Petecuy me divertía en los canales de aguas lluvias y caminábamos por el río Cauca; hoy, desde la gerencia de Emcali, tengo la responsabilidad de cuidar ese mismo río para proveer agua potable a toda la ciudad”, destacó Mina durante su intervención.

Al asumir la dirección de Emcali, el directivo recibió una entidad golpeada por crisis de confianza y con el reto de articular 27 sindicatos. Frente a los pronósticos adversos, apostó por el diálogo técnico y la transparencia para fortalecer la operación y preparar a la compañía para la transición energética.

“Cuando llegué a Emcali me dijeron que iba a durar tres meses, que era muy joven y que no podría asumir esa responsabilidad. Les dije: “vamos a ver”. Y aquí estamos, no a la brava, sino construyendo consenso, trabajando con ética, escuchando y rodeándonos de gente buena”, afirmó.

Con una mirada puesta en el potencial productivo del suroccidente, Mina propuso tomar como referente el desarrollo económico de Singapur para transformar la región a partir de sus riquezas naturales y la garantía de servicios públicos eficientes.

“Mi sueño es que el Pacífico colombiano sea un motor de desarrollo para el país y se convierta en el Singapur colombiano. Tenemos la biodiversidad, los ríos y todas las condiciones; el reto es superar la pobreza monetaria y llevar agua potable, saneamiento y energía continua a nuestras comunidades”, concluyó el gerente, dedicando su reconocimiento a la memoria de su madre, fallecida en 2016.