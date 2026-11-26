La alimentación adecuada, el acceso a la educación y la participación en la vida democrática del país son derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, ese reconocimiento constitucional no basta para garantizar su ejercicio efectivo.

Superar las barreras económicas que dificultan el acceso a los alimentos, asegurar la escolarización de niños en condiciones de vulnerabilidad y ofrecer garantías para el libre ejercicio del voto son tareas que demandan esfuerzos tanto de las instituciones del Estado como de la sociedad civil.

Precisamente tres de los protagonistas del foro de presentación de 100 Nuevos Líderes de Colombia 2026 convirtieron, hace años, estas aristas en el centro de su labor. En el encuentro, Olga Yaneth Bocarejo, fundadora de Bancalimentos; Yamile Castrillón, fundadora de la Fundación Zafir y el registrador Nacional, Hernán Penagos, compartieron las experiencias que marcaron su vocación de servicio y los desafíos que han enfrentado en el desarrollo de su gestión.

Para Bocarejo, el origen de esa vocación estuvo en las diferencias económicas que identificó entre Bogotá y su municipio, Zetaquira, en Boyacá. Mientras trabajaba en servicio doméstico en la capital, observaba cuánto alimento llega a desperdiciarse en los hogares con mayor poder adquisitivo y lo contrastaba con las dificultades que atraviesan las familias campesinas, para quienes desplazarse hasta el casco urbano puede representar un gasto considerable, más aún cuando transportan cosechas.

En su tiempo libre, relató, aprovechaba la biblioteca de sus empleadores para leer libros y publicaciones económicas. Allí comenzó a investigar sobre el origen del dinero y el trueque, mecanismo en el que encontró una posible respuesta a las necesidades de su comunidad.

Castrillón, entretanto, conoció desde la infancia las consecuencias del hambre, la violencia intrafamiliar y la falta de entornos protectores en la ciudad. Esas experiencias la motivaron a crear una organización en la localidad de Suba, en Bogotá, que ofreciera a otros niños las oportunidades que ella no tuvo.

“Fui una niña a la que le faltó una fundación como Zafir; por eso hoy trabajamos desde la prevención, para darles a otros niños el lugar seguro que yo no tuve”, afirmó.

Dos iniciativas sociales para atender necesidades básicas

Yamile Castrillón en conversación con Cristina Esguerra sobre su historia liderando la fundación Zafir. | Foto: Caracol Radio Ampliar Yamile Castrillón en conversación con Cristina Esguerra sobre su historia liderando la fundación Zafir. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Bocarejo regresó a Zetaquira con una propuesta para atender simultáneamente dos problemáticas: el manejo de residuos y las dificultades de las familias para acceder a una alimentación adecuada.

“El propósito inicial de Bancalimentos fue crear ingresos adicionales para adquirir alimentos, que cada familia con los residuos que genera pudiera tener un ingreso adicional que le ayudara”, explicó.

La iniciativa comenzó a operar como una especie de banco frente a la sede del Banco Agrario del municipio, donde las familias podían depositar materiales reciclables a cambio de créditos que posteriormente utilizaban para adquirir alimentos.

Bancalimentos se ha constituido como una empresa social dedicada a recibir y pesar materiales aprovechables para asignarles un valor en puntos, que los usuarios acumulan en tarjetas personalizadas y pueden canjear por alimentos y otros servicios. La organización también ha desarrollado mecanismos de microcrédito y seguros alimentarios que pueden adquirirse mediante la entrega de residuos. Según cifras divulgadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la iniciativa ha llegado a beneficiar a más de 12.500 personas en nueve departamentos del país.

Olga Yaneth Bocarejo, líder boyacense fundadora de Bancalimentos, conversó sobre su iniciativa con la periodista Camila Osorio en el foro de 100 Nuevos Líderes de Colombia | Foto: Caracol Radio Ampliar Olga Yaneth Bocarejo, líder boyacense fundadora de Bancalimentos, conversó sobre su iniciativa con la periodista Camila Osorio en el foro de 100 Nuevos Líderes de Colombia | Foto: Caracol Radio Cerrar

En Suba, la alimentación también se convirtió en un componente del trabajo de la Fundación Zafir. Lo que comenzó hace 15 años como un espacio de asesoría de tareas y refuerzo escolar es hoy una organización que ofrece escolarización gratuita junto con alimentación a 162 niños, niñas y adolescentes de entre cinco y 15 años, en una sede de cinco pisos ubicada en el barrio Santa Rita.

Además de brindarles alimentación y acompañamiento durante el día, la fundación consiguió recientemente el aval de la Secretaría de Educación de Bogotá para que sus beneficiarios sean reconocidos como estudiantes de primaria dentro del sistema educativo. Su labor también comprende programas de alfabetización para adultos mayores y formación en emprendimiento para madres cabeza de familia.

Para ambas lideresas, conseguir el respaldo de sus comunidades ha sido determinante en la consolidación de sus organizaciones.

Bocarejo recordó que, durante los primeros días de Bancalimentos, encontró tantas dificultades para conseguir la credibilidad de sus propios vecinos que llegó a presentar el emprendimiento como una sucursal de uno de sus antiguos empleadores en Bogotá.

Para dar a conocer el funcionamiento del modelo, estableció alianzas con programas sociales como Red Unidos, con cuyos beneficiarios pudo desarrollar espacios de formación sobre el aprovechamiento de residuos. “La constancia en el mensaje diario hizo que la comunidad sintiera el proyecto como suyo”, señaló.

En el caso de la Fundación Zafir, fue precisamente la respuesta de la comunidad la que contribuyó a evitar su desaparición. En 2023, tras enfrentar dificultades económicas y personales, Castrillón suspendió sus actividades. Las llamadas de quienes reclamaban su reapertura la motivaron a retomar el proyecto, que en 2024 encontró un nuevo espacio y aliento para funcionar.

El papel de las instituciones en la garantía de los derechos democráticos

El registrador Nacional Hernán Penagos conversó con Alejandro Santos sobre el desafío que representó liderar la institución en la reciente temporada electoral. | Foto: Caracol Radio Ampliar El registrador Nacional Hernán Penagos conversó con Alejandro Santos sobre el desafío que representó liderar la institución en la reciente temporada electoral. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Desde el ámbito de la función pública, la garantía para los ciudadanos de poder elegir a sus gobernantes motivó la mención especial que recibió durante el foro el registrador Nacional, Hernán Penagos, por su liderazgo al frente del proceso electoral.

Criado en Samaná, Caldas, Penagos recordó que desde los dos años de edad acompañaba a su madre, maestra, a las clases que lideraba. De ella aprendió el sentido de responsabilidad frente a sus compromisos, mientras que en el deporte encontró sus primeras oportunidades de ejercer el liderazgo. Años después, durante sus estudios de Derecho, descubriría su vocación por el servicio público.

Penagos advirtió que uno de los problemas que enfrenta la administración pública en Colombia es el desconocimiento que tienen algunos de sus propios servidores sobre el funcionamiento del Estado, una limitación que dificulta la toma de decisiones, la ejecución de presupuestos y la formulación de políticas públicas.

Al asumir la dirección de la Registraduría Nacional, consciente de la complejidad del escenario electoral que enfrentaría la institución, decidió recorrer los departamentos del país para dialogar con sus funcionarios y transmitirles la responsabilidad y el privilegio que supone servir a la ciudadanía desde esa entidad.

“Tengo claro que en una entidad como la Registraduría la primera condición para que unas elecciones salgan bien es el talento humano; la segunda, la sociedad”, sostuvo.

De cara a los votantes, explicó, uno de sus principales compromisos fue asumir un papel pedagógico, utilizando distintos canales de comunicación para explicar las decisiones de la entidad durante cada momento de los ciclos electorales que supervisó; dar a conocer su funcionamiento y así despejar con antelación todas las dudas que pudiesen surgir sobre la transparencia del sistema electoral.

“Cuando se trabaja con vocación y se construye confianza junto a la sociedad, un equipo comprometido es capaz de superar cualquier desafío por la democracia”, afirmó, dando la puntada final sobre lo que necesita tener en cuenta cualquier colombiano a la hora de defender los derechos fundamentales de la sociedad.