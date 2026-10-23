Proantioquia y Puerto Antioquia celebraron los compromisos del Gobierno Nacional con Urabá

Medellín

Desde Proantioquia y Puerto Antioquia, celebraron los compromisos que pactaron los delegados del Gobierno Nacional con Urabá, para que esta región siga en la construcción para consolidarse como el cuarto hub logístico, portuario e industrial de Colombia.

Los asistentes

La delegación la encabezó el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo Abondano; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; la ministra de Transporte, Elsa Noguera y el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Arturo Adolfo Dajud Durán.

En el encuentro participaron el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, directivos de Proantioquia y Puerto Antioquia.

Futuro Urabá

Esta visita hace parte de la estrategia ‘Futuro Urabá’, que une los esfuerzos del Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, alcaldes locales y la Alianza Público-Privada.

En el encuentro, liderado por Proantioquia, “anunciaron las primeras acciones para desbloquear el potencial competitivo de una región llamada a convertirse en la nueva puerta del país hacia los mercados internacionales y en una ‘Zona Milagro’ para el desarrollo social”, indicaron desde esta entidad.

Visión del Gobierno Nacional

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, indicó que “Urabá no es solamente una subregión de Antioquia; es un protagonista del crecimiento de este país. Si tenemos convicción a largo plazo, pensando en la Colombia del 2050, sabemos que este es el territorio con las mayores oportunidades para crecer de manera significativa.”

¿Cuáles son los compromisos del Gobierno?

Durante el encuentro quedaron algunos compromisos entre los que se encuentran la culminación del Túnel del Toyo e integración con la autopista al Mar; la estructuración de la conectividad interdepartamental Chocó – Urabá, como un compromiso en infraestructura vial para integrar el Darién chocoano con la plataforma portuaria y agroindustrial.

Se trabajará en la activación del turismo, estructurando, financiando y ejecutando proyectos de promoción e infraestructura turística sostenible, aprovechando el capital natural de la región.

Otro de los objetivos será la expansión en mercados internacionales, gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Para los sectores de producción del banano, aguacate, tilapia y flores, se propuso la compra de cartera, por medio del Banco Agrario, con una cifra cercana a los 500 mil millones de pesos.

Otros compromisos se refieren a la generación para el capital de trabajo que incorpore un periodo de gracia de tres años y una mesa técnica con la participación de la Agencia de Renovación del Territorio y la Unidad de Restitución de Tierras.

Proantioquia invitó a la unión para la construcción

Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia, explicó que “debemos pensar más allá de las fronteras departamentales e impulsar el eje UrabáDarién-Caribe como una sola región estratégica para Colombia y el mundo: un territorio que articula la biodiversidad del Chocó, la producción de Córdoba y la fuerza portuaria e industrial de Urabá. Esto solo es posible si lo construimos juntos: sector público, sector privado y comunidades.”

Lo que sigue

Desde Proantioquia destacaron que ahora el reto institucional de corto plazo es transitar del diagnóstico a la articulación estatal, requiriendo la ejecución coordinada de 39 decisiones de política pública en los próximos 24 meses.

Puerto Antioquia celebró la confianza del Gobierno Nacional

El CEO de Puerto Antioquia, Alejandro Costa Posada, celebró este encuentro y dijo que es una oportunidad para avanzar en una agenda concreta de desarrollo para Urabá, con énfasis en la atracción de inversión, la infraestructura, la conectividad, el saneamiento básico y la generación de oportunidades para sus habitantes.

Agregó que desde Puerto Antioquia “salimos con una hoja de ruta clara para seguir impulsando el desarrollo de la región y fortalecer su papel como uno de los ejes de crecimiento de Colombia”.

El presidente de Puerto Antioquia también resaltó la importancia de la presencia del Gobierno Nacional para fortalecer la confianza en las capacidades de Urabá y en los proyectos que contribuirán a su transformación económica y social.