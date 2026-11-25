A los ocho años, Silvia Ballén llegó a su casa con una decisión: quería ser voluntaria de la Cruz Roja Colombiana. Su madre le preguntó cuánto costaba y ella respondió que era gratis. La respuesta no la convenció: “No, gratis no hay nada”, le dijo. Aun así, Silvia comenzó un camino que la llevaría a dedicar más de dos décadas a la gestión del riesgo y la atención de emergencias.

Años después, como líder del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), coordinó equipos que rescataron a 356 personas tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Su historia abrió una de las conversaciones del foro 100 Nuevos Líderes de Colombia, un encuentro que reunió experiencias de 100 colombianos destacados para mostrar cómo el liderazgo puede convertirse en una herramienta para responder a los desafíos del país.

La jornada, organizada por Caracol Radio, Davivienda y Seguros Bolívar, en alianza con Colsubsidio y Aris Mining , tuvo como punto de partida una reflexión sobre la necesidad de reconocer referentes más allá de la política y de las noticias que suelen concentrar la atención pública.

Reconocer a quienes construyen país

Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media Ampliar Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media Cerrar

Durante la apertura, Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos de Prisa Media, planteó que Colombia es mucho más que sus conflictos, divisiones y dificultades. Recordó que, después del terremoto, la solidaridad permitió que ciudadanos de distintas condiciones sociales y posiciones políticas se unieran alrededor de un propósito común: ayudar a quienes lo necesitaban.

Para Santos, “esa respuesta mostró una de las mejores versiones de la sociedad y evidenció que, incluso en medio de la adversidad, existen liderazgos que trabajan por transformar sus comunidades”. De ahí la importancia de visibilizarlos y convertirlos en referentes para otros colombianos, agregó.

Además, el director de Contenidos señaló que 100 Nuevos Líderes de Colombia busca reconocer a aquellas personas que han enfrentado obstáculos como la pobreza, la exclusión, la violencia y las brechas territoriales, pero que han encontrado maneras de impulsar cambios desde sus propios contextos.

Por su parte, Maritza Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Banca Personal de Davivienda, destacó que esta cuarta edición permite conocer nuevos referentes y aprender de sus experiencias. “Acá está la magia que nos permite seguir adelante y construir un mejor país”, dijo. Asimismo, subrayó que el liderazgo no depende del sector, la edad o el lugar de origen, “sino de la voluntad genuina de hacer algo por los demás”.

Las primeras 72 horas pueden salvar vidas

Maritza Pérez, vicepresidente ejecutiva de Banca Personal de Davivienda. | Foto: Caracol Radio Ampliar Maritza Pérez, vicepresidente ejecutiva de Banca Personal de Davivienda. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Durante el primer conversatorio, la experiencia de Silvia Ballén permitió conocer lo que ocurre detrás de una operación de búsqueda y rescate: decisiones bajo presión, coordinación entre instituciones y una preparación que debe existir mucho antes de que ocurra una emergencia.

En conversación con Gustavo Gómez, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media, Ballén explicó que la solidaridad, por sí sola, no es suficiente para responder a una tragedia. “Si la gente que quiere ayudar no está organizada, si la gente que quiere salvar vidas no tiene un plan muy concreto y muy establecido, se vuelve el caos”, afirmó.

La comunicación y la planificación, agregó, son fundamentales para coordinar a los equipos, entregar instrucciones precisas y actuar con cabeza fría. En una emergencia, una información equivocada puede dificultar las labores y poner en riesgo tanto a las víctimas como a quienes intentan rescatarlas.

Actualmente, Colombia cuenta con 23 grupos de búsqueda y rescate acreditados, integrados por cerca de mil personas. Mantenerlos preparados requiere inversión en tecnología, equipos y entrenamiento. Por eso, Ballén insistió en la importancia del respaldo de los sectores público y privado, incluso cuando la emergencia ya no ocupa los titulares.

También habló del costo emocional de este trabajo. Los rescatistas enfrentan frustración, situaciones límite y decisiones difíciles, por lo que cuentan con acompañamiento psicológico. “El éxito de una emergencia, de cuando salimos a ayudar, es volver nuevamente todos a casa”, explicó.

La tecnología como puerta de entrada a la inclusión financiera

CONVERSACIÓN: Liderar bajo presión: la información que salva vidas en las primeras 72 horas Silvia Ballén, líder del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate de la UNGRD conversa con Gustavo Gómez, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media. | Foto: Caracol Radio Ampliar CONVERSACIÓN: Liderar bajo presión: la información que salva vidas en las primeras 72 horas Silvia Ballén, líder del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate de la UNGRD conversa con Gustavo Gómez, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media. | Foto: Caracol Radio Cerrar

La siguiente conversación trasladó la reflexión sobre el liderazgo al mundo de las finanzas digitales. Hernando Rubio, fundador y CEO de Movii; Santiago Suárez, fundador y CEO de Addi, y Ana María Prieto, directora de Sistemas de Pago del Banco de la República y creadora de Bre-B, conversaron con Marcela Perdomo, editora digital de Caracol Radio y líder de audiencias, sobre las barreras que todavía enfrentan millones de colombianos para acceder a servicios financieros.

Para Rubio, esa exclusión tiene consecuencias que van más allá de no poder obtener un crédito o abrir una cuenta: limita el acceso al comercio electrónico, a los servicios digitales y a oportunidades que hoy hacen parte de la vida cotidiana. Su propio camino como emprendedor nació de una experiencia con el crédito informal: cuando tenía 19 años cayó en un préstamo gota a gota y decidió trabajar para que otras personas pudieran acceder a alternativas financieras.

Esa convicción dio origen a Movii, que hoy supera los cinco millones de usuarios. Rubio destacó también el crecimiento de las billeteras digitales en Colombia: “en ocho años se crearon más de 60 millones, lo que ha ampliado las posibilidades de realizar pagos digitales”.

Suárez, por su parte, contó que decidió emprender en Colombia después de regresar al país y encontrarse con procesos de crédito que consideraba demasiado lentos y complejos. Desde Addi, explicó, busca facilitar el acceso a financiación para personas y comercios que tradicionalmente han tenido dificultades para entrar al sistema.

A su turno Prieto recordó otra experiencia decisiva: la puesta en marcha de Ingreso Solidario durante la pandemia. El programa permitió llevar recursos a un millón de hogares en un mes y exigió una coordinación entre el Gobierno y el sector financiero. Para ella, “ese trabajo demostró que la colaboración entre instituciones puede superar barreras que parecían imposibles”.

También explicó el propósito de Bre-B: conectar los sistemas de pago para que las personas puedan enviar y recibir dinero de manera inmediata, sencilla y segura, sin depender de que los usuarios tengan productos de una misma entidad. “El sistema registra más de 11 millones de transacciones al día, una muestra de su llegada a los pagos cotidianos”.

Al cierre, los panelistas coincidieron en que liderar implica actuar con propósito y entender que los proyectos individuales también pueden contribuir a resolver problemas colectivos. Suárez lo resumió con una idea: en Colombia, el liderazgo está ligado a la construcción de país. No se trata de crecer a costa de los demás, sino de crear oportunidades para que más personas puedan avanzar.