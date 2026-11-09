Gobierno Nacional instaló la Mesa Interinstitucional de Tierras para Urabá

Encuentro de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia. Cortesía: URT.

Medellín

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad de Restitución de Tierras, entidades del orden nacional, del Urabá y empresarios instalaron una Mesa Interinstitucional de Tierras para esta subregión antioqueña.

El objetivo de esta mesa

La directora de la Unidad de Restitución de Tierras, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, explicó que esta iniciativa busca avanzar en soluciones a los asuntos agrarios, fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad rural y generar oportunidades para las comunidades campesinas de la región.

La directora destacó la importancia de esta articulación e insistió en que “la constitución de esta mesa va más allá de un diálogo institucional; es un compromiso real y de ejecución inmediata con el Urabá”.

Para la funcionaria, “al unir al Gobierno Nacional, los entes territoriales y el sector privado, estamos dando el paso definitivo para saldar una deuda histórica de seguridad jurídica”.

Concluyó que se requiere “una tierra ordenada y legalizada, que sea el verdadero motor de desarrollo y productividad que nuestras comunidades campesinas reclaman”.

Seguimiento a las actividades de la Mesa

Esta Mesa Interinstitucional de Tierras para el Urabá tendrá reuniones mensuales, contará con una oficina conjunta en la región y realizará seguimiento a los compromisos de formalización y adjudicación de tierras.

Otras actividades de la Unidad de Restitución de Tierras

La directora general de la Unidad de Restitución de Tierras, Myriam Carolina Martínez, visitó la Dirección Territorial de Antioquia, donde se reunió con los colaboradores para impartir lineamientos y orientaciones sobre los procesos que adelanta la entidad en el departamento.

Sobre esta reunión, la directora nacional indicó que era el espacio propicio para presentar oficialmente a Felipe González Bedoya como nuevo director territorial de la URT en Antioquia.

El nuevo directivo en este departamento tendrá la responsabilidad de liderar esta dependencia y coordinar el avance de los procesos de restitución de tierras, conforme a los lineamientos del nivel central.

Acercamiento a las regiones

Aseguró la directora nacional de la URT que “es muy importante para nosotros este tipo de acercamientos, porque seguimos comprometidos con nuestra política de restitución de tierras y los derechos de las víctimas”.

En el encuentro con los funcionarios y contratistas de esta Unidad, se reiteraron las prioridades institucionales, se fortaleció el seguimiento a las actuaciones en curso y se alineó el trabajo del equipo territorial para avanzar con responsabilidad en la restitución de los derechos de las familias víctimas de despojo y del conflicto armado.

Desde la Unidad de Restitución de Tierras destacaron el trabajo que continuará adelantando en las regiones, acercando esta entidad del Gobierno Nacional a los territorios.