Silvia Ballén, líder del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate de la UNGRD / Intendente Gustavo Alexander León, fundador del Laboratorio Forense de Neurociencias de la Dijin

Este 25 de noviembre, en el marco de la cuarta edición de 100 Nuevos Líderes de Colombia, evento organizado por Caracol Radio y el Diario El País, el liderazgo del país se analizó desde una perspectiva fundamental: la capacidad de proteger y salvar vidas. Durante la jornada, que exaltó iniciativas de innovación, tecnología y desarrollo social, dos paneles pusieron en evidencia cómo la preparación estratégica y el rigor científico transforman momentos críticos en esperanza para la ciudadanía.

Liderar bajo presión: las primeras 72 horas tras una emergencia

En conversación con Gustavo Gómez, Silvia Ballén, líder del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate del UNGRD. Ampliar En conversación con Gustavo Gómez, Silvia Ballén, líder del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate del UNGRD. Cerrar

En conversación con Gustavo Gómez, Silvia Ballén, líder del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), explicó los desafíos operativos y humanos que enfrentan los equipos de socorro cuando ocurre un desastre. Según Ballén, en las primeras 72 horas posteriores a una emergencia, la planificación acompañada de una comunicación precisa resulta determinante: “Hay que saber informar, eso salva vidas. Cuando no hay buena comunicación, es un caos”.

La funcionaria destacó la solidaridad que caracteriza a los colombianos en situaciones adversas, recordando su experiencia durante el sismo ocurrido el 10 de agosto. Para Ballén, mantener la templanza frente a una estructura colapsada responde a la convicción de saber que detrás de los escombros hay una vida por rescatar. En ese escenario, subrayó, no existe espacio para derrumbarse, sino para actuar con valor y criterio.

Asimismo, resaltó el nivel de preparación de Colombia en el ámbito internacional gracias al equipo USAR COL-1, integrado por 180 hombres, mujeres y caninos de todo el territorio nacional, el cual cuenta con certificación de calidad de las Naciones Unidas —equiparándolo con una “Selección Colombia” del rescate—. Sin embargo, hizo un llamado enfático al sector público y privado para incrementar la inversión en prevención, entrenamiento y actualización tecnológica. Actualmente, el país cuenta con 23 grupos y cerca de 1.000 rescatistas cuya labor exige equipos especializados y apoyo constante.

Ballén también abordó el dilema ético y emocional que implica el trabajo en terreno, especialmente cuando las familias exigen recuperar los cuerpos de sus seres queridos en estructuras altamente inestables, donde el ingreso compromete la integridad de los socorristas. A quienes desean seguir este camino, les recomendó iniciar a través del voluntariado en instituciones como la Cruz Roja, la Defensa Civil o los Bomberos, advirtiendo que es una vocación de sacrificio extremo que requiere una profunda pasión por servir.

La neurociencia al servicio de las víctimas y la justicia

En conversación con Diana Calderón, el intendente Gustavo Alexander León, fundador del Laboratorio Forense de Neurociencias de la Dijin. Ampliar En conversación con Diana Calderón, el intendente Gustavo Alexander León, fundador del Laboratorio Forense de Neurociencias de la Dijin. Cerrar

Por otro lado, en un diálogo moderado por Diana Calderón, el intendente Gustavo Alexander León, fundador del Laboratorio Forense de Neurociencias de la Dijin, expuso cómo la innovación científica está salvando vidas desde los estrados judiciales al devolver la voz y la dignidad a las víctimas de violencia y abuso sexual.

La iniciativa surgió tras la inquietud de una fiscal sobre cómo demostrar judicialmente el daño sufrido por una menor que, debido al trauma, no lograba identificar a su agresor mediante un álbum fotográfico. A partir de sus estudios en neuropsicología forense, el intendente León desarrolló una metodología que permite aportar evidencia científica, objetiva e irrefutable ante jueces y fiscales sobre las secuelas neurológicas derivadas de hechos victimizantes.

“La propuesta de innovación es para resolver un problema que históricamente no había sido tratado, atender a la población mas vulnerable y brindarle palabras”, apuntó León.

Como destacó Diana Calderón durante el encuentro, “lo que no podemos nombrar no existe, y la neurociencia entra a darnos una ruta hacia la justicia”. Esta herramienta adquiere una relevancia crítica frente a las cifras de Medicina Legal, las cuales indican que menos del 6 % de las personas que sufren abuso o maltrato sexual presentan lesiones físicas detectables en un examen médico forense tradicional. Ante delitos que suelen ocurrir a puerta cerrada y en los que las víctimas carecen de edad o herramientas emocionales para articular un testimonio, la ciencia permite evidenciar aquello que permanece invisible.

“Nuestro objetivo es encontrar justicia, devolver la esperanza en aquellos que perdieron la dignidad”, afirmó.

De cara al futuro, la proyección del Laboratorio Forense de Neurociencias de la Dijin es lograr un despliegue en todo el territorio nacional. El objetivo institucional es garantizar el acceso a una justicia oportuna para las poblaciones más vulnerables del país que, por las vías tradicionales de investigación criminal, no habían obtenido respuestas.