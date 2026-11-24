El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en Venezuela para este martes 24 de noviembre de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales.

Este valor se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

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Banco Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este martes, 24 de noviembre, se ubicará en 919,82 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

EL BCV también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización. Estos son sus precios:

Euro (EUR): 1.011,17 bolívares (VES).

1.011,17 bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 137,77 bolívares (VES).

137,77 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 18,18 bolívares (VES).

18,18 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 11,24 bolívares (VES).

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Precio del dólar en Venezuela

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada de este martes, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banesco:

Compra: 953,11 // Venta: 924,32

Banco Mercantil:

Compra: 964,69 // Venta: 980,00

Banco exterior:

Compra: 968,06 // Venta: 1024,80

Banco Venezolano de Crédito:

Compra: 934,16 // Venta: 984,63

N58 Banco Digital:

Compra: 918,52// Venta: 918,65

Otras instituciones:

Compra: 973,29 // Venta: 985,22

Recuerde que los valores usados son ponderados entregados por el Banco Central de Venezuela. Por tal motivo es que las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 80,86 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un crecimiento de 1,06%. Para hoy 24 de noviembre, se espera que alcance un precio máximo de 81,07 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 79,08 dólares.

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SAIME

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) es el organismo encargado de gestionar en Venezuela los procesos relacionados con la identificación de los ciudadanos, migración y extranjería. Entre sus funciones se encuentran diferentes trámites vinculados con:

Documentos de identidad.

Pasaportes.

Procedimientos migratorios.

El organismo también cuenta con una plataforma digital mediante la cual los ciudadanos pueden consultar información y adelantar determinados trámites sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina física.

Para conocer los requisitos, procedimientos y servicios disponibles, los usuarios pueden ingresar al portal oficial del SAIME⁠.

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