Pasos para tramitar pasaporte venezolano en Colombia 2026 ¿Cuánto vale por primera vez y renovación?

Actualmente, la población de ciudadanos venezolanos que migraron buscando nuevas oportunidades dentro de Colombia, al momento de acceder a trámites oficiales o verificar su situación migratoria, pueden optar por presentar el respectivo pasaporte para cumplir con estos procesos.

Para las personas venezolanas residentes que desconocen cómo obtenerlo estando en Colombia, pueden conseguirlo mediante la página web oficial del SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería), en la que, siguiendo una serie de pasos, accederán al documento sin la necesidad de regresar a Venezuela a presentar el trámite.

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Pasos para expedir el pasaporte venezolano en territorio colombiano

Las personas que quieran renovar o expedir el documento desde Colombia deben de ingresar al portal web oficial del SAIME.

Dirigirse a la sección ‘Trámites en linea’.

A continuación registrarse o iniciar sesión para acceder al portal y con ello los tramites que se presentan allí.

Aparecerá una sección que establece la obtención del pasaporte desde el exterior, que el solicitante deberá de seleccionar.

Se generará el respectivo pago, teniendo en cuenta que este no refleja incluido el arancel consular que en Colombia es de unos 120USD.

Luego podrá seleccionar su cita de acuerdo a los horarios de lunes a viernes en los horarios habilitados.

Presentar la citación presencialmente en alguno de los consulados de Venezuela en el país (Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla o Riohacha).

en el país (Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla o Riohacha). Por ultimo debe de descargar la planilla del SAIME la cual deberá de llevar con su cedula de identificación o pasaporte vencido.

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Valor del pasaporte venezolano en Colombia 2026:

El coste de los pasaportes es de $216 USD y $162 USD para adultos y para menores de edad respectivamente.

Documentación necesaria al realizar el tramite del pasaporte venezolano

Planilla de solicitud de pasaporte del SAIME impresa hasta la declaración jurada.

Copia de la partida de nacimiento.

Cedula de identidad venezolana original y una copia de esta.

Modalidades de expedición del pasaporte venezolano

Según información de la página oficial del SAIME, hay dos formatos de emisión que se distinguen por lo siguiente:

Pasaporte Ordinario

3 Meses a 2 años y 11 meses de edad. Ref. 108.

Desde los 3 a 17 años de edad con 11 meses. Ref. 162.

A partir de los 18 años de edad. Ref. 216.

Tiempo de entrega de 8 a 15 días hábiles.

Pasaporte Habilitado

3 Meses a 2 años y 11 meses de edad. Ref. 290.

Desde los 3 a 17 años de edad con 11 meses. Ref. 310.

A partir de los 18 años de edad. Ref. 350.

Se expide exclusivamente en territorio venezolano y es de entrega rápida

Usa una tarifa más costosa.

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