Un accidente de tránsito se presentó en la vía principal del barrio Parque Heredia, entre el conjunto Salamandra y la entrada de la Universidad San Buenaventura.

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Según información entregada por el DATT, una camioneta y una motocicleta se vieron involucradas por circunstancias que son materia de investigación, resultando herida una persona de sexo femenino cuya identidad no fue revelada.

La mujer permaneció tendida en el pavimento, y minutos después fue conducida hasta un centro asistencial donde su pronóstico, al parecer, es reservado. Unidades del departamento de tránsito acudieron al lugar para regular la movilidad.