La ciudad registró 68,8 puntos en el Índice de Desempeño Fiscal 2025 del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 9,6 puntos más que en 2023. Aunque mejoró su posición nacional, los resultados también muestran variaciones en la gestión financiera, la ejecución de la inversión y la dependencia de las transferencias de la Nación.

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Cartagena alcanzó 68,8 puntos en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 2025, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta calificación la mantiene en el rango vulnerable, luego de estar en riesgo en 2023, cuando registró 59,3 puntos. En 2024, la ciudad había llegado a 63,4 puntos.

El resultado de 2025 representa un incremento de 5,5 puntos frente al año anterior y de 9,6 puntos respecto a 2023. Durante ese mismo año, el 58% de los municipios del país mejoró su calificación, con un incremento mediano de 1,4 puntos. El incremento de Cartagena fue cercano a cuatro veces esa cifra.

En el escalafón nacional, la ciudad pasó del puesto 524 en 2023 al 180 en 2024 y al 89 en 2025, entre más de 1.100 municipios. Entre las seis ciudades de categoría especial, ocupa el cuarto lugar, después de Bogotá 75,4 puntos; Medellín, 74,8; Barranquilla, 72,4; Cali, 65,0; y Bucaramanga, 59,6. En 2023, Cartagena estaba en la sexta posición en este grupo.

¿Qué mide el Índice de Desempeño Fiscal?

El IDF evalúa el desempeño de las finanzas públicas de los municipios a partir de una calificación de 0 a 100 puntos. El 80% corresponde a los resultados fiscales, que incluyen aspectos como el ahorro, el endeudamiento y la dependencia de las transferencias que provienen de la Nación. El 20% restante mide la gestión financiera relacionada con la programación, el recaudo y la ejecución de los ingresos y gastos.

En el caso de Cartagena, la dimensión de resultados fiscales pasó de 51,7 puntos en 2023 a 68,1 en 2025. Entre las seis ciudades mencionadas, Bogotá fue la única que registró una calificación superior, con 70,4 puntos.

Al revisar los indicadores que componen el índice, Cartagena registró diferentes comportamientos en 2025. La participación de la inversión física pasó de representar 5,8% del gasto de inversión en 2023 al 28,7% en 2025. Este último es el porcentaje más alto de las seis ciudades.

En recaudo, los ingresos recaudados equivalen al 101,9% de lo programado, por lo que la ciudad alcanzó la calificación máxima en este indicador. En ahorro corriente, la ciudad alcanzó una calificación de 80 puntos, mientras que en el indicador de endeudamiento obtuvo 71,7 puntos.

Por su parte, la dimensión de gestión financiera presentó una disminución durante el mismo periodo: pasó de 89,2 puntos en 2023 a 80,7 en 2024 y 69,9 en 2025. Esta reducción está relacionada principalmente con los resultados de los indicadores de holgura y ejecución de la inversión.

Los indicadores que requieren atención

Aunque el resultado general mejoró, cuatro indicadores presentan resultados que requieren seguimiento:

El primero es el balance primario, que compara los ingresos y gastos sin incluir el pago de intereses de la deuda. Este pasó de un superávit de 15,9% en 2024 a un déficit de 17,6% en 2025, el único resultado negativo entre las seis ciudades comparadas.

El segundo es la holgura, que mide la distancia entre el gasto de funcionamiento y el límite establecido por la Ley 617. Este indicador disminuyó de 20,8 en 2024 a 8,7 en 2025.

El tercer aspecto es la ejecución de la inversión, que muestra qué proporción de los recursos comprometidos fue efectivamente pagada. Este porcentaje pasó de 92,5% en 2024 a 69,3% en 2025. Su calificación también disminuyó de 100 a 60 puntos.

Finalmente, la dependencia de las transferencias de la Nación continúa en 51,5%, el porcentaje más alto entre las seis ciudades comparadas. El resultado refleja el peso que mantiene esta fuente de financiación en los ingresos distritales.

Los resultados del IDF permiten identificar tres aspectos centrales para el seguimiento de las finanzas de Cartagena; la ejecución de los recursos de inversión programados, la recuperación del margen de maniobra financiera y la reducción de la dependencia de las transferencias de la Nación.

El seguimiento a estos indicadores permite identificar cómo se están administrando los recursos públicos, qué aspectos requieren atención y qué capacidad tiene la ciudad para financiar sus prioridades de cara a las condiciones de calidad de vida de los cartageneros.

En este contexto, corresponde a la Administración atender los aspectos identificados, mientras que el Concejo tiene entre sus responsabilidades hacer seguimiento al endeudamiento y el balance primario. Por su parte, la ciudadanía cumple un papel importante al mantenerse informada y participar en las decisiones relacionadas con las finanzas públicas.