Cartagena vivió una auténtica fiesta futbolera. Cientos de aficionados de Boca Juniors protagonizaron un multitudinario banderazo en el Camellón de los Mártires, donde los colores azul y oro se apoderaron del Centro Histórico y convirtieron uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad en una pequeña extensión de La Bombonera.

La jornada tuvo como uno de sus principales atractivos a la Torre del Reloj, que se iluminó con los colores del conjunto argentino. El emblemático monumento se convirtió en el telón de fondo de una celebración que reunió a hinchas procedentes de Argentina, colombianos seguidores del equipo y ciudadanos cartageneros que se sumaron a la fiesta.

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Con camisetas, banderas desplegadas, tambores y cánticos, los aficionados hicieron sentir su pasión por el cuadro Xeneize. La convocatoria fue promovida por Cartagena Xeneize y otros colectivos de seguidores del club, que encontraron en el corazón de la ciudad un punto de encuentro para expresar su respaldo al histórico equipo bonaerense.

La presencia de los hinchas también refleja el movimiento turístico que ha generado la final internacional en la región Caribe. Según cifras entregadas por la Alcaldía de Cartagena, entre 15.000 y 22.000 aficionados internacionales, principalmente argentinos y brasileños, han llegado a la región en los últimos días, con una importante cantidad de visitantes que eligieron a la Heroica como lugar de estancia.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, destacó el impacto de este movimiento para la ciudad y su proyección internacional, además de los beneficios para sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.

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La administración distrital, a través de diferentes entidades y con el acompañamiento de la Policía Nacional, dispuso medidas de seguridad y control en los principales puntos de concentración de aficionados, con el propósito de garantizar una celebración en tranquilidad.

De esta manera, el Camellón de los Mártires y la Torre del Reloj se convirtieron en protagonistas de una postal futbolera que trascendió fronteras y mostró la pasión que despierta Boca Juniors incluso lejos de Argentina.