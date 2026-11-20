Caracol Radio conoció en exclusiva el testimonio de Jessica Tatiana González, funcionaria pública vinculada laboralmente a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República (Dapre), quien asegura haber sido víctima de constreñimiento y acoso laboral el pasado 29 de octubre en el Palacio de Nariño.

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Según su relato, fue sometida a un cuestionario de aproximadamente cuatro horas con preguntas dirigidas a establecer cualquier vínculo con el expresidente Gustavo Petro, sus orientaciones políticas y las razones por las que llegó a ocupar un puesto en esa dependencia del Gobierno.

En entrevista con Caracol Radio, González señaló a Valentina Mancilla, secretaria privada del director administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, de liderar el interrogatorio junto con otros dos hombres a quienes asegura no poder identificar.

La funcionaria contó que durante la diligencia le hicieron preguntas sobre su vida personal, laboral y sus posibles vínculos con el expresidente.

Sobre ese punto, negó conocer personalmente al expresidente Petro pese a trabajar en el Palacio de Nariño pero si reconoció tener contacto con Augusto Ocampo, quien se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia en los últimos meses del anterior Gobierno.

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Asegura que la situación la llevó a llorar y que, al terminar el cuestionario, se dirigió al baño del primer piso de Palacio para arreglarse antes de salir.

Sin embargo, según su testimonio, allí se presentó otra situación que considera irregular y que aumentó su angustia.

González aseguró que, mientras se encontraba en el baño, llegaron dos uniformadas y le solicitaron someterse a una requisa. Según su relato, le pidieron dejar la puerta abierta mientras hacía sus necesidades y posteriormente le ordenaron quitarse toda la ropa.

“Me hizo quitar, pues, mi chaqueta, mi (…) y mis panties. Bueno, totalmente desnuda. Pues ella como que me mira que no tuviera nada, me hicieron abrir las piernas, o sea, absolutamente todo”, relató la funcionaria al describir el procedimiento.

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González aseguró que cuestionó a los uniformados sobre la necesidad de realizar esa revisión y manifestó que nunca había sido sometida a un procedimiento de esa naturaleza durante los seis meses que llevaba trabajando en la entidad.

“Yo le dije, ¿es en serio? O sea, ¿eso es necesario? ¿Por qué? (…) Yo no soy ningún delincuente, no sé por qué tienen que hacerme eso”, relató.

De acuerdo con su testimonio, después de la revisión corporal también inspeccionaron su bolso. La funcionaria aseguró que “lo único que encontraron fueron unos cigarrillos”.

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La mujer cuestionó que le hablaran de un supuesto protocolo de seguridad para justificar la requisa y afirmó que, tras consultar con otras compañeras e indagar sobre los procedimientos de la entidad, no encontró información que explicara lo ocurrido.

Caracol Radio intento tener una respuesta frente a las denuncias de Jessica Tatiana González y los señalamientos que involucran a otros funcionarios de la entidad. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna del Dapre.