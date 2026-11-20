La Alcaldía de Sogamoso anunció el inicio de tres importantes proyectos de infraestructura que buscan recuperar espacios de la ciudad, fortalecer la oferta cultural y ampliar las oportunidades de formación tecnológica para sus habitantes.

El alcalde Mauricio Barón realizó un recorrido por los lugares donde se ejecutarán las intervenciones y explicó que las obras comenzarán en los próximos días, con el propósito de mejorar las condiciones de estos escenarios y ponerlos nuevamente al servicio de la comunidad.

Uno de los proyectos se desarrollará en el Parque del Sur, donde se adelantará la intervención del espacio público. Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por los contratistas encargados de ejecutar las obras.

Otro de los proyectos contempla la restauración de la emblemática Casa de la Cultura, ubicada en el Parque de la Villa.

De acuerdo con el alcalde, este espacio será recuperado para que allí funcionen próximamente las escuelas de formación cultural del municipio.

La iniciativa busca fortalecer los procesos artísticos y culturales, además de ofrecer mejores condiciones para los programas de formación dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

El tercer proyecto se desarrollará en las instalaciones de la antigua escuela Juan José Rondón, un inmueble que, según explicó el mandatario, se encuentra actualmente en estado de abandono y sin uso educativo.

La Administración Municipal proyecta recuperar este espacio para construir una Tecnoacademia, un centro de desarrollo tecnológico que funcionará mediante una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este escenario estará orientado a fortalecer los procesos de formación en ciencia, tecnología e innovación, y a generar nuevas oportunidades de aprendizaje para la población.

Durante el recorrido, Mauricio Barón destacó la importancia de estas intervenciones y aseguró que se trata de proyectos de gran impacto para la ciudad, tanto por la recuperación de infraestructura como por los beneficios sociales y educativos que se esperan.

Con estas iniciativas, Sogamoso busca recuperar espacios que actualmente presentan deterioro o se encuentran sin uso, para convertirlos en escenarios de encuentro ciudadano, formación cultural y desarrollo tecnológico.