Cúcuta

Como muy grave calificó la Ong Progresar la masacre de tres habitantes de calle y dos heridos en un ataque de sicarios en el sector Pelelojo.

Su director Wilfredo Cañizares condenó el hecho en Caracol Radio y lamentó lo ocurrido al advertir que desde se observatorio se ha advertido que más de cuatro mil personas en esta condición están en riesgo.

“Es muy preocupante lo que viene ocurriendo y lamentablemente en la ciudad no hay interlocutor, no hay autoridades que se pongan al frente de la situación de violencia desbordada que se ha venido presentando”, dijo el líder.

Expresó que “lamentablemente no hay respuesta, todos sabemos del nivel de criminalidad que tiene la ciudad y de los factores que han disparado los homicidios, el narcotráfico, el microtráfico y las disputas territoriales...entre otros”.