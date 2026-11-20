Norte de Santander.

“Este elemento de los drones que vuelan por encima de los caseríos, que descargan bombas en una casa, que después piden disculpas, pues es una cosa estúpida, sin sentido, sin gracia, sin ninguna lógica, ningún respeto al derecho internacional humanitario, a nada”, con estas palabras, monseñor Israel Bravo Cortés, obispo de la Diócesis de Tibú, rechazó los ataques con drones cargados con explosivos que vienen afectando a las comunidades del Catatumbo, en Norte de Santander, y exigió a los grupos armados ilegales detener estas acciones.

El pronunciamiento se conoce en medio de la preocupación por los recientes hechos violentos en la región, incluidos ataques que han dejado víctimas mortales y civiles heridos. Durante una entrevista con Caracol Radio, el religioso advirtió que las familias continúan atrapadas en medio de la disputa territorial entre las organizaciones armadas.

“Las comunidades y los caseríos están sufriendo demasiado. La población civil es la que queda en medio de este fuego cruzado de los dos grupos al margen de la ley que siguen disputándose el territorio, siguen tratando de demostrar quién es más fuerte”, afirmó.

Bravo Cortés cuestionó que los grupos armados aseguren defender a los habitantes mientras sus acciones mantienen a las comunidades expuestas a los peligros de la confrontación.

“Todos dicen que nada, que ellos están cuidando al pueblo y el pueblo es el que termina siempre sufriendo los dolores y los desastres y las miserias de la guerra”, expresó.

El obispo señaló que las comunidades han buscado mecanismos para intermediar e incluso han intentado hablar directamente con los grupos armados, pero la violencia continúa.

También advirtió que las alertas de diferentes sectores no han conseguido frenar la situación que afecta a la población civil.

Al preguntarle qué les queda a las comunidades ante la persistencia del conflicto, respondió: “Pues nos queda la vida, que todavía es el milagro que tenemos en las manos”.

Finalmente, hizo un llamado a las organizaciones armadas para que abandonen la confrontación y permitan que las familias recuperen la tranquilidad.

“Paren esta guerra absurda, innecesaria, que no está dejando sino desolación y miedo y zozobra en el territorio del Catatumbo”, concluyó.