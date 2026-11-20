Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta crece la preocupación por el aumento de muertes violentas contra habitantes en condición de calle. Durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, se registró una masacre que cobró la vida de tres de estas personas y dos más resultaron heridas.

Por lo anterior, se reavivaron las denuncias sobre posibles prácticas de limpieza social y la presunta falta de acción por parte de las autoridades para proteger a esta población.

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En diálogo con Caracol, Carlos Muñoz, abogado y defensor de los DD.HH de esta población, aseguró que estos hechos no deben analizarse como casos aislados, sino que tendrían relación con el contexto de violencia, abandono estatal y disputas territoriales entre estructuras criminales.

Carlos Muñoz habla de posible limpieza social contra habitantes de calle en Cúcuta

Para el jurista, quien además es docente universitario, existen elementos claves para considerar que los recientes hechos de sangre contra los habitantes en condición de calle en Cúcuta, podrían tener relación entre sí.

“Es una masacre y es la única masacre que ha sucedido en donde el alcalde no anuncia para nada un tipo de recompensa”, señaló el abogado, quien comparó la respuesta actual con la que, según indicó, se presentó en otros hechos similares.

Al explicar lo que considera limpieza social, Carlos Muñoz fue enfático en decir que: “la limpieza social es un asesinato o unos asesinatos a un grupo de personas con complacencia de la sociedad y de las autoridades”.

De acuerdo con el abogado, la vulnerabilidad que tiene esta población y la aparente falta de respuesta institucional, terminan profundizando el escenario de desprotección que están viviendo en la capital de Norte de Santander.

“Hay una complacencia de autoridades”: cuestionamiento a la respuesta institucional

Su cuestionamiento fue más allá, al indicar que frente a lo ocurrido, las autoridades judiciales solo se estarían limitando a adelantar los procedimientos correspondientes con los cuerpos de las víctimas, más no a adelantar investigación a profundidad para determinar responsabilidades materiales e intelectuales.

“Lo hacen como ya resignándose a no averiguar el motivo real de estas muertes, entonces es una pantomima lo que están haciendo las autoridades para la investigación”, manifestó.

También cuestionó la ausencia de acciones que permitan evitar que estos hechos se repitan y reclamó una intervención institucional en los sectores donde se concentra la violencia.

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Más de 30 habitantes de calle habrían sido asesinados en la Comuna 10

Este docente universitario, quien además ha seguido muy de cerca los hechos violentos contra los habitantes en condición de calle de Cúcuta, aseguró que en la Comuna 10, se han registrado al menos 30 homicidios contra esta población, en los últimos años.

“En la mitad queda el habitante de calle que en una parte de disputa de bandas criminales, en una instrumentalización gigantesca”, explicó.

Para el defensor, la falta de atención institucional se suma a las condiciones de violencia que se viven en la Comuna 10, dejando a los habitantes de calle expuestos tanto a las disputas criminales como a posibles ataques dirigidos contra ellos.