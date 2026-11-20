Norte de Santander.

La escalada de ataques con drones cargados con explosivos mantiene en alerta a las comunidades del Catatumbo, en Norte de Santander.

En las últimas horas se reportaron dos personas muertas en hechos ocurridos en Tibú y una niña de apenas dos años resultó herida durante un ataque con dron en el kilómetro 77, en zona rural de El Tarra.

La gravedad de la situación fue advertida por Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander, quien aseguró que los ataques se están registrando simultáneamente en diferentes puntos de la región, mientras la población civil queda expuesta a los explosivos y a los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales.

“La verdad es que hoy tenemos imágenes, vídeos de personas asesinadas, de personas desplazadas, de personas que están huyendo de sus casas porque está lloviendo literalmente explosivos desde el cielo a sus casas”, manifestó Niño en diálogo con Caracol Radio.

El funcionario indicó que durante la noche anterior recibió reportes de un adulto mayor afectado por un dron en el sector de Miramontes, en zona rural de Tibú, y de otra persona que habría muerto en el sector conocido como La Talanquera, en el mismo municipio.

A estos hechos se suman los ataques registrados en el kilómetro 77, en la zona entre Tibú y El Tarra, donde una niña de dos años resultó herida por un dron cargado con explosivos.

“Una cosa es lo que el papel dice y otra cosa es lo que la realidad está sucediendo en las zonas y las veredas”, afirmó el consejero al referirse a las alertas tempranas emitidas por las autoridades y a las medidas adoptadas para atender la crisis humanitaria.

Niño sostuvo que, aunque la Fuerza Pública adelanta operaciones para recuperar el control de territorios que durante años estuvieron bajo la influencia de organizaciones armadas ilegales, la respuesta también debe incluir inversión social, acceso a la salud, educación, vías y alternativas para las comunidades afectadas.

El consejero advirtió que la confrontación entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúa agravando las condiciones de seguridad, especialmente en zonas rurales donde los habitantes quedan expuestos tanto a los ataques con drones como a los combates.

“Preocupante la situación que vive el Catatumbo después de 22 meses de una violencia que no cesa”, concluyó el funcionario.