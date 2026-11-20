Cúcuta

Con el cierre vial de la avenida 6ta desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, el Centro Comercial La Alejandría dio inicio oficial este 20 de noviembre a su tradicional Viernes Negro.

La iniciativa, enmarcada en la campaña “Cúcuta Despierta”, busca despertar las ventas de temporada y oxigenar financieramente a los comerciantes de la capital nortesantandereana mediante una amplia oferta de promociones y actividades culturales.

De acuerdo con el Centro Comercial organizador, la jornada de apertura contempla rebajas altas en diversos artículos y establecimientos en toda la avenida para incentivar la asistencia masiva de compradores y que todos se vean beneficiados.

“Iniciamos con el gran rematón que es hoy 20 de noviembre, cerramos la avenida Sexta y ofrecemos descuentos con el 20%, 30%, 40% y 50% de descuento… Estamos felices porque la gente está comprando, la gente cree en esto y además estamos incentivando la economía de Cúcuta”, explicó David Esparza, director de comunicaciones del Centro Comercial Alejandría.

Aunque el cierre de la avenida Sexta se extenderá durante toda la jornada de este viernes, las promociones continuarán vigentes al interior de las instalaciones comerciales durante una semana completa.

Esparza detalló que todos los locales cuentan con señalización visible de sus ofertas hasta el próximo 27 de noviembre, y anunció que la programación de este viernes culminará a las 7:00 de la noche con el encendido oficial del alumbrado navideño, acompañado de presentaciones musicales y artísticas para los visitantes.

Para garantizar la tranquilidad de los asistentes y el orden en el sector, la actividad cuenta con el apoyo interinstitucional integrado por la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander, las autoridades de tránsito, la Policía Nacional, el Gaula y el Ejército Nacional.

Sin embargo, desde el complejo comercial insistieron en la necesidad de mantener este acompañamiento y fortalecer los controles viales y de seguridad en todos los sectores productivos del año, y no solo cuando se solicita.

Finalmente, los comerciantes extendieron un llamado a la ciudadanía para respaldar no solo a los grandes centros comerciales, sino a todo el tejido empresarial de la región durante el cierre de año.

“La recomendación es a seguir incentivando y a seguir apoyando no solamente a Alejandría, no solamente a esa manzana, sino a todo el comercio, los pequeños, medianos y grandes empresarios, los diferentes sectores de la economía, gastronomía y demás, así que nuestro clamor es a apoyarnos”, concluyó Esparza.