República del Congo supera la barrera de los 10.000 casos de ébola, con cerca de 5.000 muertos

La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado los 10.000 casos confirmados, incluyendo 4.887 muertos, informaron este martes las autoridades congoleñas.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 25 de octubre, se han registrado un total de 10.060 infecciones confirmadas, con una tasa de letalidad del 48,6 %.

Además, 2.684 pacientes se han recuperado de la enfermedad hasta el momento, y la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en un 81,6 %.

Ocho provincias afectadas

“La situación subraya la necesidad de reforzar la detección temprana, el seguimiento de contactos, los entierros dignos y seguros, y la seguridad de los equipos de respuesta, especialmente en Bafwasende -un pueblo en la provincia de Tshopo”, afirmó el INSP.

Según el documento, las provincias orientales de Ituri y Kivu del Norte son los territorios más golpeados del país, con 32 y 58 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, respectivamente.

En total, la epidemia afecta a 66 zonas de salud de ocho de las 26 provincias de la RDC: además de Ituri y Kivu del Norte, el brote golpea a Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Sur (este), Ubangui del Sur (noroeste) y Ubangui del Norte (norte).

«La transmisión se mantiene particularmente marcada en las zonas de salud de Beni (35 casos), Mandima (11 casos) y Bunia (8 casos)», añadió el INSP.

Vacunas en fase de ensayos

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos específicos, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, si bien su desarrollo podría llevar varios meses.

Paralelamente, la RDC inició a finales de agosto una campaña de inmunización contra el ébola con la vacuna Ervebo, única disponible a gran escala y diseñada en principio para la variante Zaire del virus -más común-, pero que ha dado indicios positivos contra Bundibugyo en animales.

La OMS también informó el viernes pasado sobre el comienzo de un estudio clínico en la RDC para evaluar varias posibles vacunas esta cepa.

Segundo peor brote de la historia

Este brote -el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global— ya superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque todavía está lejos del más grave hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC y Uganda, se han detectado casos vinculados al brote congoleño en otros dos países africanos: Kenia y Nigeria (uno).

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.