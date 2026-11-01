Pacientes que llegaron desde la RD del Congo al país fueron diagnosticados con malaria, no con ébola

Diferencias de la malaria y el dengue, imagen de referencia. Foto: Getty Images / Kittisak Kaewchalun

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) emitieron un comunicado luego de que se conocieran los casos de dos ciudadanos colombianos que llegaron recientemente de un viaje a la República Democrática del Congo. Se confirmó que su diagnóstico corresponde a malaria y no a ébola, aunque se están realizando investigaciones epidemiológicas y verificaciones de laboratorio.

Según reportaron las autoridades en salud, las pruebas realizadas a los dos pacientes dieron como resultado malaria por Plasmodium falciparum.

Uno de los pacientes, de 33 años, falleció en Palmira. El segundo, de 50 años, está vivo y bajo aislamiento y atención médica en Cali.

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La aclaración se dio tras las preocupaciones que surgieron por la eventual presencia del virus del ébola en el país, dado el viaje reciente de ambos pacientes a la República Democrática del Congo, país que presenta un brote de esta enfermedad mortal.

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Sin embargo, tanto el Ministerio como el INS confirmaron que ya se están adelantando las acciones de seguimiento e investigación epidemiológica para verificar los antecedentes de viaje de los pacientes y establecer posibles contactos.

Por eso, se activaron los protocolos establecidos para descartar otras enfermedades de importancia en salud pública, incluído el ébola. Se tomaron las muestras correspondientes y se adelantan verificaciones de laboratorio.

Hasta este momento, los únicos diagnósticos confirmados en ambos pacientes corresponden a malaria. Se espera que con la investigación epidemiológica se establezcan con mayor precisión los lugares en los que se desplazaron en territorio africano, los antecedentes de exposición y la posible identificación de contactos.

De hecho, ya hay equipos de respuesta del INS y autoridades territoriales de salud avanzando en la investigación de campo en Cali y Palmira.

Asimismo, se está haciendo seguimiento a dos casos que se identificaron durante la investigación inicial, quienes refieren tener diagnóstico de malaria y encontrarse en tratamiento.

Ambas autoridades indicaron que “mantienen la coordinación con las autoridades sanitarias territoriales y las instituciones prestadoras de servicios de salud para garantizar el seguimiento de los casos, la toma y procesamiento de muestras y la aplicación de los protocolos correspondientes”.

Finalmente, las autoridades sanitarias reiteraron que se están aplicando los mecanismos habituales de vigilancia y respuesta ante este tipo de casos. “La investigación continúa y cualquier información adicional será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales”, finalizaron.