Remedios- Antioquia

La noche del miércoles 18 de noviembre se vivieron momentos de terror en el área urbana de Remedios, Nordeste de Antioquia, donde presuntos integrantes del frente 4 de las disidencias ingresaron al sector Llano de Córdoba, donde pretendían atacar a integrantes del Clan del Golfo. Hubo un cruce de disparos y reacción de la policía.

Según videos que han circulado en las redes sociales, algunos disparos realizados durante la alteración al orden público impactaron las casas de civiles. No se reportaron personas lesionadas, pero sí capturados durante la reacción de la fuerza pública. Entre ellos, dos cabecillas urbanos.

Según el reporte de las autoridades, fueron en total seis personas detenidas, tres en diligencias de allanamiento y registro y tres en flagrancia. Uno de los capturados es alias ‘Cuca’, de 25 años y quien sería el presunto jefe de sicarios del frente 4 de las disidencias; esta persona, según información de algunas fuentes, poco tiempo atrás habría hecho parte del Clan del Golfo.

En esta acción de respuesta para proteger a la población civil se incautó un fusil 5.56, un proveedor para esa arma; 87 cartuchos calibre 5.56 mm. 72 cartuchos calibre 9 mm y 9 cartuchos calibre 38.

Alias Cuca, jefe de sicarios del frente 4 de las disidencias - foto cortesía Ampliar Alias Cuca, jefe de sicarios del frente 4 de las disidencias - foto cortesía Cerrar

Varias cuadras más adelante, en el reversadero, capturaron a dos presuntos integrantes de Clan del Golfo que se movilizaban en moto. En el lugar fueron interceptadas tres motos en las que viajaban seis personas; de estas cuatro lograron huir y en el sitio detuvieron a alias ‘Mello’, de 18 años, y un segundo hombre de 21, del cual no trascendió la identidad. Se les encontró una pistola calibre 9 mm con nueve cartuchos y una motocicleta.

capturados presuntos integrantes del Clan del Golfo- foto cortesía Ampliar capturados presuntos integrantes del Clan del Golfo- foto cortesía Cerrar

Otros capturados

A la misma hora de la incursión de las disidencias, la policía, el ejército y la Fiscalía tenían preparado un operativo contra el Clan del Golfo en la zona urbana de Remedios que coincidió con la reacción. En esa acción fueron capturados tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias ‘Checho’, presunto cabecilla urbano. También una mujer identificada con el alias de ‘La Flaca’ y un tercer hombre.

Tenían en su poder una pistola, un revólver, munición de diferentes calibres. Tres celulares y dinero en efectivo.