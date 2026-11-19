Con 6,2 Km de vía el Gobernador de Antioquia entregó vía entre San Vicente Ferrer y El Peñol. Foto: Gobernación de Antioquia.

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, entregó oficialmente 6,26 kilómetros de la vía que conecta a San Vicente Ferrer con El Peñol. Y firmó un convenio para ejecutar 100 mejoramientos de cubiertas de viviendas, durante una visita al municipio del Oriente antioqueño.

La pavimentación del corredor vial contó con una inversión de $31.303 millones, provenientes del Sistema General de Regalías, y busca mejorar la movilidad, fortalecer la conexión entre las comunidades rurales y facilitar el transporte de productos agrícolas.

De acuerdo con la Administración Departamental, esta vía también se consolida como una ruta alterna para quienes se desplazan desde el área metropolitana del Valle de Aburrá hacia la zona turística de los embalses.

Durante la jornada, el mandatario informó que continúan los trabajos de pavimentación mediante estabilización de otros 13,15 kilómetros del corredor, con una inversión adicional de $23.985 millones.

La intervención beneficia directamente a habitantes de 11 veredas de San Vicente Ferrer

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“Muy afortunados los que transitamos por esta vía porque quedó muy buena. La pavimentación nos ha favorecido porque podemos sacar nuestros productos más fácilmente al municipio”, manifestó Gisela Andrea Valencia, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Floresta.

En materia habitacional, el gobernador formalizó el inicio del programa VIVA Mi Techo, mediante el cual se realizarán 100 mejoramientos de cubiertas en viviendas del municipio. El proyecto contempla una inversión de $324 millones.

Asimismo, entregó asignaciones de aportes complementarios y del Plan Rescate a 56 familias beneficiarias del proyecto de vivienda Altos de la Colina, que avanzan en el proceso de acceder a casa propia.

La Gobernación destacó que, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), ha destinado más de $15.564 millones en San Vicente Ferrer para desarrollar 438 soluciones habitacionales, entre ellas 55 viviendas nuevas, 381 mejoramientos y dos procesos de titulación y legalización.

Dotación para adultos mayores y recuperación de espacios culturales

La agenda institucional también incluyó la entrega de dotación para el Centro Día Vida, iniciativa que beneficia a cerca de 1.600 personas mayores del municipio y fortalece los espacios destinados a actividades de manualidades, danza, gimnasia y encuentro comunitario.

Adicionalmente, el mandatario visitó el Callejón Los Giraldo, espacio cultural ubicado cerca del parque principal y de la Casa Córdova, que hace parte de la estrategia municipal “Pueblo Blanco, Callejones de Colores” y busca exaltar el legado del general José María Córdova.

Según la Gobernación de Antioquia, las inversiones en San Vicente Ferrer superan los $76.401 millones y comprenden proyectos de infraestructura vial, vivienda, mejoramientos rurales, atención a personas mayores y recuperación de espacios públicos.

Entre las intervenciones adicionales se encuentran diferentes proyectos de placa huella en la zona rural, ejecutados por la Secretaría de Infraestructura, con recursos departamentales cercanos a los $5.000 millones.