Kelly Johana Acosta Restrepo, de 43 años, y Sonia Margarita Sanjuan, de 41, fueron reportadas como desaparecidas.

Dos hombres fueron capturados en medio de las investigaciones por la desaparición de Sonia Margarita Sanjuan Peñaranda, de 41 años, y Kelly Johana Acosta Restrepo, de 43 años, quienes fueron vistas por última vez el pasado 6 de noviembre en Barranquilla.

Uno de los detenidos habría sido sorprendido conduciendo la camioneta Toyota Prado en la que se movilizaban las mujeres el día de su desaparición.

El segundo capturado estaría relacionado con la contratación y el pago del parqueadero donde fue localizada la camioneta, en el sector de Costa Hermosa, en Soledad.

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Investigan posible cobro de una deuda

Dentro de las hipótesis que manejan las autoridades está un presunto cobro de una deuda económica. Los investigadores buscan establecer si otras personas participaron en la desaparición y determinar qué ocurrió con Sonia y Kelly.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades mantienen las labores de búsqueda para establecer el paradero de las dos mujeres.