Según su sitio web oficial, el Consejo Gremial Nacional (CGN) es una institución creada en 1991 que funciona como el foro de deliberación permanente de los gremios económicos más representativos de Colombia. Su propósito es coordinar y fortalecer la participación del sector empresarial en los grandes debates de la agenda pública para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social del país.

¿Qué hace el Consejo Gremial Nacional?

El Consejo consolida una postura unificada del sector empresarial frente al Estado y la sociedad civil, fundamentando técnica, económica y jurídicamente el diseño de políticas públicas.

Sus principales planes de acción son la promoción de la competitividad, el acompañamiento a negociaciones comerciales, el impulso al avance tecnológico y la búsqueda de consensos para la paz.

De igual forma, respalda iniciativas encaminadas a la lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente, el desarrollo de la infraestructura, el transporte y la logística, el fortalecimiento de la educación y la seguridad social, el cierre de brechas de género y la modernización estatal.

Asimismo, el organismo participa activamente en el trámite de reformas legislativas y regulatorias, como su reciente hoja de ruta Agenda del Sector Privado 2026-2030, orientadas a proteger la red productiva y garantizar la seguridad para la inversión.

Gremios que agrupa

De acuerdo con sus canales institucionales, el Consejo Gremial Nacional reúne actualmente a 33 gremios cúpula, entre ellos la ANDI, Fenalco, Asobancaria, Camacol, SAC, Analdex, Andesco y Confecámaras, que abarcan los principales motores productivos de Colombia:

Agropecuario e industria.

Construcción e infraestructura.

Comercio, servicios, turismo y hotelería.

Logística y transporte.

Servicios públicos domiciliarios.

Minero-energético e hidrocarburos.

Tecnología, sector financiero y asegurador.

Las agremiaciones que integran este consejo representan a más de 15.000 empresas en todo el territorio nacional.

Impacto en la economía de Colombia

El peso económico del Consejo Gremial Nacional radica en su impacto productivo y laboral de las compañías que agrupa. Según cifras del Consejo Gremial Nacional, el sector empresarial representado en sus gremios aporta cerca del 80 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, es decir, la gran mayoría de los bienes y servicios que se producen cada año en Colombia.

De acuerdo con cifras oficiales de Confecámaras, Colombia contaba con más de 1,8 millones de empresas activas registradas para 2025 (entre micro, pequeñas, medianas y grandes compañías), las cuales sostienen la inversión privada y el pago de impuestos que financian los programas públicos.

Según los reportes de mercado laboral y las mediciones del DANE, el empleo formal sigue siendo clave para reducir la informalidad laboral, que ronda el 55 % de los trabajadores en el país. Por ello, las propuestas del Consejo Gremial tienen un impacto directo en las decisiones económicas que afectan a millones de hogares colombianos.