Barranquilla se prepara para recibir al continente con la gran final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará este sábado 21 de noviembre.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Este encuentro será un acontecimiento deportivo de proyección internacional que tendrá al Carnaval de Barranquilla como uno de sus grandes protagonistas.

Con una agenda cultural que reunirá a más de 200 hacedores, la ciudad abrirá sus puertas a miles de aficionados, dirigentes deportivos y visitantes, para compartir la riqueza de sus tradiciones y celebrar la pasión por el fútbol.

El Supermetro está listo para recibir a miles de aficionados y dirigentes que han puesto sus ojos en Barranquilla.

“ Hemos recibido grandes eventos deportivos de talla internacional, pero este, sin duda, marca un hito para nuestra ciudad. Vamos a celebrar como mejor sabemos hacerlo, con pasión, con alegría y con toda la riqueza de nuestro Carnaval, que también está a otro nivel”, expresó el alcalde Alejandro Char.

La fiesta cultural más importante de Colombia llevará al renovado Supermetro su música, danzas, personajes tradicionales y alegría a diferentes escenarios de la programación continental, convirtiéndose en la gran anfitriona de una celebración que une el deporte con la identidad cultural de Barranquilla.

El Carnaval le da la bienvenida al fútbol sudamericano

La programación cultural comenzará el viernes 20 de noviembre, a las 7:00 p.m., con el cóctel de bienvenida ante el Consejo de la CONMEBOL, el cual reunirá a más de 700 invitados, entre presidentes de federaciones de fútbol de Sudamérica, dirigentes deportivos, jugadores, autoridades y representantes del fútbol continental.

El Carnaval de Barranquilla tendrá a su cargo el cierre cultural de este encuentro con una puesta en escena que reunirá a 130 artistas y hacedores de la fiesta, entre bailarines y músicos. La presentación contará con la participación de los reyes del Carnaval de Barranquilla 2027, encabezada por la reina Salwa Maloof Habib; el rey Momo, Abraham Cáceres; y los reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes García y Pedro Fandiño Camelo; quienes serán los encargados de compartir con las delegaciones internacionales. Esa misma noche, a las 11:00 p.m., la celebración se trasladará al Fan Fest de la Copa Sudamericana, en el Gran Malecón, donde la monarquía Carnavalera y una delegación de hacedores compartirán con aficionados, visitantes y medios de comunicación una muestra de la alegría y las tradiciones de la fiesta. Este será un espacio de encuentro entre culturas, El Carnaval, protagonista en la gran final. El sábado 21 de noviembre, el Carnaval de Barranquilla llegará al renovado Supermetro para protagonizar una presentación folclórica y musical previa a la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Ante más de 65.000 aficionados, 60 hacedores del Carnaval, acompañados por los reyes de la fiesta 2027, llenarán el escenario de música, color, danza y tradición, en una puesta en escena que exaltará la identidad cultural de Barranquilla y dará la bienvenida a los seguidores del fútbol continental.Uno de los momentos más especiales de la jornada será el saque de honor a cargo de la reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof Habib, quien, como invitada especial de la CONMEBOL y la Alcaldía de Barranquilla, llevará al terreno de juego el espíritu de una ciudad que celebra con la misma pasión el deporte y sus tradiciones.

“Barranquilla es hoy un gran escenario donde se encuentran el deporte, la cultura y nuestras tradiciones. Ser anfitriones de la final de la Copa Sudamericana, en un Supermetro renovado, nos permite mostrarle al continente la riqueza de nuestro Carnaval. Estamos orgullosos de recibir al mundo y compartir lo que somos, expresó la reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof Habib.