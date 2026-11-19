El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Cali este jueves 19 de noviembre en el marco del paro nacional que busca rechazar el proyecto de Ley de Rescate Económico o Fiscal de su Gobierno y realizó un recorrido por varios puntos de la capital vallecaucana, en el marco de las manifestaciones y en donde también estará el expresidente Gustavo Petro.

El mandatario invitó a los ciudadanos a continuar con sus labores diarias. Dijo que se respetará el derecho a la protesta, pero que no va a permitir actos violentos como bloqueos de vías o terrorismo urbano.

Desde Cali, el mandatario le ordenó a la Fuerza Pública levantar los bloqueos en la vía Panamericana y reiteró que no dejará que haya alteraciones del orden público: “Los responsables del desastre que heredamos son los mismos que hoy pretenden generar caos”.

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