“Los responsables del desastre, hoy pretenden generar caos”: De la Espriella por marchas desde Cali
Ya se encuentra el presidente Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali en el marco de las manifestaciones, y donde también estará el expresidente Gustavo Petro.
El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Cali este jueves 19 de noviembre en el marco del paro nacional que busca rechazar el proyecto de Ley de Rescate Económico o Fiscal de su Gobierno y realizó un recorrido por varios puntos de la capital vallecaucana, en el marco de las manifestaciones y en donde también estará el expresidente Gustavo Petro.
El mandatario invitó a los ciudadanos a continuar con sus labores diarias. Dijo que se respetará el derecho a la protesta, pero que no va a permitir actos violentos como bloqueos de vías o terrorismo urbano.
Desde Cali, el mandatario le ordenó a la Fuerza Pública levantar los bloqueos en la vía Panamericana y reiteró que no dejará que haya alteraciones del orden público: “Los responsables del desastre que heredamos son los mismos que hoy pretenden generar caos”.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...