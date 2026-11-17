Más de 8.500 pasajeros internacionales llegarán a Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Esas son las proyecciones que dio a conocer la Aerocivil.

Según la entidad, la proyección contempla entre 2.000 y 3.000 pasajeros procedentes de Argentina, y hasta 5.400 de Brasil, así como entre 260 y 640 de otros países, entre ellos, delegaciones, medios de comunicación, personal de organización y aficionados.

“La mayor concentración de viajeros se espera entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre, en la antesala de la final. Para el viernes se proyecta la llegada de aproximadamente 8.800 pasajeros al aeropuerto Ernesto Cortissoz, frente a los 5.032 registrados en esa misma jornada de 2025”, indicó la Aerocivil.

Por su parte, se indicó que el domingo 22 de noviembre sería el día de mayor salida de viajeros. Se estima que cerca de 3.800 pasajeros internacionales regresarán a sus países de origen.