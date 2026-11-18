En este nuevo episodio de ‘Ana, Sin Límites’ de Caracol Radio, Ana Vargas, junto a sus invitadas, Luisa Mercado y Alejandra Uribe, debaten sin filtros un tema común: ¿Las mujeres están siendo muy exigentes para conseguir pareja?

Ana Vargas profundiza en el contraste de las perspectivas sobre las citas. Se debate entre las posturas de quienes mantienen un checklist o filtros indispensables a la hora de conseguir pareja y la experiencia de quienes terminan enamorándose de personas totalmente opuestas a su estereotipo de pareja.

Durante este episodio también se aborda el peso que se le da a la inteligencia cuando en el amor “se apagan las luces”. Algunas personas pueden priorizar proyectos familiares y sueños en común, mientras que otros pueden defender que la compatibilidad íntima es fundamental desde un principio de la relación.

Ana Vargas invita a reflexionar sobre la imperfección humana y la pérdida de oportunidades por detalles superficiales o manejables.

Vea el nuevo capítulo completo de ‘Ana, Sin Límites’:

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