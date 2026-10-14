Dime con quién andas... ¿Y te diré en quién te conviertes? | Ana, Sin Límites

En el cuarto episodio de ‘Ana, Sin Límites’ de Caracol Radio, Ana Vargas y Julio Sánchez Cristo protagonizaron una nueva conversación sobre cómo las personas que nos rodean influyen en nuestra personalidad, felicidad y comportamiento.

Bajo el refrán “el que anda con cojo al año cojea”, este nuevo episodio explora si realmente se nos “pegan” las costumbres de nuestros amigos o parejas.

Durante el programa, Ana Vargas aseguró que diversas investigaciones demuestran que el entorno social afecta tanto para bien como para mal. Sin embargo, la regla científica no siempre se cumple en su vida familiar. Admitió que ella sí ha influido en su pareja, quien, tras unos meses de convivencia, él terminó adoptando hábitos de ella.

Con divertidas e íntimas confesiones familiares y de pareja, debatimos sobre el orden, la higiene y las soluciones extremas durante viajes. ¿Alguna vez se les ha pegado un hábito, ya sea bueno o malo, de un amigo o de su pareja?

Este episodio dejó claro que, ya sea para adoptar cosas buenas o malas, las personas con las que compartimos el día a día dejan una huella inevitable en nuestras vidas.

Vea el nuevo capítulo completo de ‘Ana, Sin Límites’:

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