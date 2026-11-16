Incautan una tonelada de coca escondida entre café en Cartagena

Un cargamento de una tonelada de cocaína fue descubierto por la Policía Antinarcóticos durante una inspección en el puerto de Cartagena. El estupefaciente estaba escondido en un contenedor que transportaba café verde y que tenía como destino final Bélgica.

Ingresa la grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según informó la Policía Nacional, el contenedor procedía de Perú y fue seleccionado para una revisión luego de las labores de análisis y perfilamiento de carga. Durante la inspección, los uniformados encontraron paquetes rectangulares ocultos mediante la modalidad conocida como rip-off, utilizada para introducir drogas en contenedores que transportan mercancía legal.

El operativo contó con la participación del Grupo Móvil de Intervención FAST TEAM y el apoyo de herramientas tecnológicas para detectar el cargamento.

La institución señaló que la incautación representa una afectación económica superior a los $5.486 millones para las organizaciones criminales y evita la comercialización de aproximadamente 2,5 millones de dosis de cocaína.

«Este resultado demuestra la importancia del análisis de información, la perfilación de contenedores y el uso de capacidades tecnológicas para anticiparnos a las modalidades empleadas por las organizaciones narcotraficantes», afirmó el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos.