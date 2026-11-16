BIOGER participó por primera vez en el desfile de las Fiestas de Independencia

BIOGER se sumó por primera vez al desfile de las Fiestas de Independencia de Cartagena con un espacio propio sobre la avenida Santander, donde reunió a más de 200 personas entre colaboradores, clientes, proveedores e invitados especiales.

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La jornada contó con la participación del creador de contenido El Mundo de Juancho y la presentación musical de DJ Félix y DJ Jac, quienes acompañaron el encuentro durante el paso del desfile.

La programación también incluyó una muestra de identidad cultural afrocaribeña a cargo de African Trenzas, un equipo de mujeres que ofreció peinados a las asistentes. Además, los invitados disfrutaron de comidas, granizados y bebidas.

Con esta participación, BIOGER se vinculó a una de las principales expresiones culturales de la ciudad y destacó su interés en respaldar espacios de integración y reconocimiento de las tradiciones cartageneras.