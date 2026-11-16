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16 nov 2026 Actualizado 15:03

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BIOGER participó por primera vez en el desfile de las Fiestas de Independencia

La empresa reunió a más de 200 colaboradores, clientes e invitados en un palco instalado sobre la avenida Santander

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BIOGER se sumó por primera vez al desfile de las Fiestas de Independencia de Cartagena con un espacio propio sobre la avenida Santander, donde reunió a más de 200 personas entre colaboradores, clientes, proveedores e invitados especiales.

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La jornada contó con la participación del creador de contenido El Mundo de Juancho y la presentación musical de DJ Félix y DJ Jac, quienes acompañaron el encuentro durante el paso del desfile.

La programación también incluyó una muestra de identidad cultural afrocaribeña a cargo de African Trenzas, un equipo de mujeres que ofreció peinados a las asistentes. Además, los invitados disfrutaron de comidas, granizados y bebidas.

Con esta participación, BIOGER se vinculó a una de las principales expresiones culturales de la ciudad y destacó su interés en respaldar espacios de integración y reconocimiento de las tradiciones cartageneras.

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