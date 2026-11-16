FICCI 66 abrió convocatoria para cineastas de Cartagena y el Caribe colombiano

El cine hecho en Cartagena, Bolívar y el Caribe colombiano tendrá un espacio en la edición 66 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), que abrió su convocatoria para realizadores, productoras, estudiantes, escuelas y colectivos audiovisuales.

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La invitación busca que más producciones del territorio lleguen a las pantallas del festival y puedan conectarse con distribuidores, exhibidores, agentes de ventas, coproductores y otros profesionales de la industria.

«El FICCI nació en Cartagena y queremos que esa relación con la ciudad y con el Caribe también se exprese en las películas que llegan al Festival», señaló Margarita Díaz, directora general del certamen. La directiva agregó que buscan que los realizadores locales encuentren una plataforma para mostrar sus trabajos y acercarlos a nuevas audiencias.

Una de las principales oportunidades está en la sección De Indias, dirigida a cortometrajes y largometrajes colombianos filmados principalmente en Cartagena o Bolívar, así como a obras de productoras y cineastas establecidos en el territorio. Todos los proyectos seleccionados recibirán un reconocimiento económico, cuyo monto será anunciado posteriormente.

También están abiertas las categorías Cortometrajes Universitarios, para producciones realizadas en contextos académicos, y Tierra Adentro, enfocada en películas colombianas hechas en territorios con limitaciones de infraestructura cinematográfica. Ambas están exentas de tarifa de inscripción, aunque se mantiene el cobro de la tasa de envío de Festhome.

La convocatoria incluye además Cine en los Barrios, que promueve el encuentro entre las películas y las comunidades cartageneras, y Cines Afros, dedicada a obras que exploran las memorias, tradiciones y reivindicaciones de los pueblos afrodescendientes.

El FICCI 66 se realizará del 6 al 11 de abril de 2027 en Cartagena. Los interesados podrán postular sus producciones a través de Festhome hasta el 29 de noviembre de 2026. Las bases completas están disponibles en los canales oficiales del festival