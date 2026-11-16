Colombia busca respaldo financiero y técnico en la COP31 para proteger su biodiversidad

Con el propósito de atraer inversión internacional y articular asistencia técnica en favor de sus metas ambientales, el Gobierno colombiano intensificó su agenda diplomática durante el segundo día de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático - COP31 en Antalya, Turquía.

Uno de los ejes principales de la jornada se centró en activar los instrumentos de cooperación contemplados en los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París, los cuales facilitan el intercambio de créditos de carbono y la financiación de proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, sostuvo encuentros bilaterales con actores financieros y organizaciones de conservación para dinamizar los mercados de carbono y fortalecer el cuidado de la biodiversidad.

Junto al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), se evaluaron esquemas para proteger los bosques colombianos y optimizar la operación de los mercados de carbono, aprovechando la experiencia histórica de esta organización en el país.

Así mismo, ante los directivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Arjona expuso las reformas tempranas del Estado para actualizar el sistema de licenciamiento y robustecer las compensaciones ambientales, abriendo la puerta a recursos de cooperación no reembolsable y futuras líneas de crédito.

De la misma manera, el ministro junto con la entidad bancaria BBVA, exploraron mecanismos para ampliar la taxonomía verde, respaldar proyectos de protección marina y concretar su patrocinio en la próxima edición de Bioexpo, vitrina líder de negocios verdes y azules en América Latina.

Frente común por el Caribe y la Amazonía

Más allá de la consecución de fondos, la delegación colombiana promovió respuestas conjuntas ante crisis ecológicas transfronterizas. En un espacio convocado por el banco de desarrollo - CAF, junto a otros ministros de la región andina y central de América, se analizó la emergencia causada por la llegada masiva de sargazo al Caribe, un fenómeno que ya golpea el turismo de países vecinos y amenaza puntos estratégicos nacionales como Urabá y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Las delegaciones coincidieron en que el problema exige una estrategia regional coordinada.

Finalmente, la jornada cerró con un acercamiento bilateral entre Arjona y su homólogo de Bolivia, Óscar Mario Justiniano. Ambos funcionarios reactivaron el diálogo técnico para fomentar la cooperación Sur en regulación climática y evaluar la creación de un mercado común enfocado en los bienes y servicios ambientales de la cuenca amazónica.