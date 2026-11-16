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16 nov 2026 Actualizado 16:19

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Internacional

Donald Trump aseguró que podría reunirse con Kim Jong-un durante su viaje a China

De concretarse, sería su cuarta reunión con el líder norcoreano, después de las tres que mantuvieron durante su primer mandato.

Donald Trump y Kim Jong-un. FOTO: via Getty Images

Donald Trump y Kim Jong-un. FOTO: via Getty Images

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Donald Trump anunció el lunes que podría reunirse con el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, durante su viaje a China, donde tiene prevista una cumbre con sus homólogos ruso y chino.

“Estaremos con el presidente Xi (...) también nos reuniremos con el presidente Putin y podríamos reunirnos con Kim Jong Un” en China, declaró desde la Casa Blanca.

Trump volará primero a Manila, donde participará en la cumbre de la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) a partir del martes. Luego se dirigirá a la ciudad china de Shenzhen para la cumbre de la APEC (foro Asia-Pacífico).

El presidente estadounidense se reunió tres veces con el líder norcoreano durante su primer mandato (2017-2021). Este nuevo encuentro podría producirse en China, “pero depende del presidente Xi” para poder organizar la cumbre, explicó.

La reunión con Vladimir Putin y Xi Jinping se centrará en la “paz mundial”, en particular la cuestión de la reducción del número de armas nucleares, así como la resolución del conflicto en Oriente Medio, indicó.

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