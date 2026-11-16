Donald Trump afirmó que “no le importaría” que Jensen Huang volviera a liderar Nvidia

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló el lunes que vería con buenos ojos que Jensen Huang fuera restituido como director ejecutivo del gigante de los chips de inteligencia artificial Nvidia, después de que renunciara la semana pasada en medio de un escándalo de supuesto espionaje.

“Creo que sería bueno que Jensen regresara; mucha gente le está pidiendo a Jensen… creen que Jensen debería regresar. Ciertamente no es una mala idea”, dijo Trump a los periodistas antes de emprender un viaje a Asia.

En el cargo desde 1993, Huang dimitió el jueves tras una polémica sobre sus relaciones extramatrimoniales, en particular con una empresaria china, Alice Huang, sospechosa de ser una espía del gobierno chino.

Alice Huang dirigió una empresa con sede en Singapur, Megaspeed, sospechosa de haber desviado chips de última generación de Nvidia hacia China a pesar de las restricciones vigentes destinadas a preservar la ventaja de Estados Unidos en materia de IA.

De acuerdo a Trump la seguridad nacional “no se vio comprometida” debido a la relación entre el ahora exdirector ejecutivo de Nvidia y Alice Huang.

Alice Huang “podría no ser una espía”, dijo también el presidente.

Durante el fin de semana, Elon Musk (Tesla, SpaceX) y varias figuras de Silicon Valley, como el fundador de Uber Travis Kalanick, firmaron una carta abierta en la que reclamaban la reincorporación de Jensen Huang a su puesto.

Los firmantes pidieron al consejo de administración del grupo “devolver a Jensen mientras una investigación independiente establece los hechos”, salvo que se aporten “pruebas convincentes de que su destitución es en interés de Nvidia”.

Bajo la batuta de Jensen Huang Nvidia se ha convertido en uno de los puntales de la tecnología estadounidense, financiando centros de datos y start‑ups, hasta el punto de ganarse el sobrenombre de “banco central de la IA”.

El grupo ha visto esfumarse más de 500.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde que estalló el escándalo.

Sus resultados trimestrales deben publicarse el martes.

Nuevas restricciones en los chips de IA

El Gobierno de Donald Trump anunció nuevas restricciones para impedir que empresas de China, Rusia e Irán accedan a chips avanzados de inteligencia artificial a través de centros de datos ubicados en otros países. La norma, que entrará en vigor en 90 días, busca cerrar el vacío legal que permitía a compañías chinas utilizar tecnología estadounidense sin comprar directamente los procesadores.