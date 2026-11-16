Indepaz reportó el homicidio del líder social número 135 en lo corrido del año en Colombia

Se trata de David Mauricio Aza Chamorro, un joven que ejercía liderazgos en el departamento del Cauca. Foto: Indepaz.

Justicia

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el homicidio del defensor de derechos humanos David Mauricio Aza Chamorro, en hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en la vía Caloto-Santander de Quilichao, en el Cauca.

Este caso corresponde al asesinato número 135 de líderes sociales registrado en el país durante este año.

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Indepaz señaló que Aza Chamorro “era un líder comunitario juvenil, reconocido por su trabajo en proyectos sociales. En su momento se desempeñó como co-representante y fue fundador e integrante de la organización ‘El Norte Resiste’, en el departamento del Cauca”.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz indicó que, según la organización a la que pertenecía la víctima, su muerte se habría producido en medio de un operativo de las autoridades.

“Las circunstancias de su muerte son materia de investigación. Sin embargo, a través de un comunicado, la organización El Norte Resiste denunció que David habría muerto durante un procedimiento de la Fuerza Pública y responsabilizó a sus integrantes por lo ocurrido”, se lee en el pronunciamiento de Indepaz.

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Alertas por violencia en el Cauca

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas en las que advierte sobre el recrudecimiento de la violencia y la confrontación armada por el control territorial de las rentas ilícitas derivadas del narcotráfico y la comercialización de marihuana.

Esta situación afecta a las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas. Entre los principales riesgos identificados se encuentran el incremento de homicidios selectivos, amenazas, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento de menores de edad, así como el uso de drones y explosivos en zonas pobladas.