En el marco de la cumbre climática COP31, los gobiernos de Colombia y Singapur consolidaron una nueva etapa de cooperación bilateral centrada en los mercados de carbono con el fin de atraer financiamiento verde y proteger los ecosistemas estratégicos.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, y el Ministerio de Comercio e Industria de Singapur, suscribieron un Memorando de Entendimiento con el propósito de acelerar la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París bajo estrictos estándares de integridad ambiental y transparencia.

Durante la firma, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, destacó que la riqueza natural del país que abarca ambas costas, la alta montaña, la selva del Chocó y la Amazonía, representa un potencial estratégico para los mecanismos internacionales de cooperación.

Según el funcionario, esta alianza permitirá traducir los créditos de carbono en recursos reales para conservar la biodiversidad y generar bienestar en los territorios, articulándose con la Agenda ABC de la Patria Milagro (Agua, Biodiversidad y Comunidades).

Por su parte, la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente y ministra encargada de Relaciones Comerciales de Singapur, Grace Fu, recalcó que la confianza en estos mercados exige metodologías sólidas, verificación independiente y contabilidad transparente para garantizar que cada crédito represente un beneficio climático genuino.

El acuerdo contempla un intercambio constante de experiencias técnicas sobre el funcionamiento de los mercados, el seguimiento de emisiones y la aplicación de ajustes correspondientes para evitar la doble contabilidad. Asimismo, se priorizará el cumplimiento de salvaguardas que aseguren el respeto a los derechos y la participación activa de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Este entendimiento da continuidad al vínculo formal que ambas naciones iniciaron en agosto de 2022, siendo el primer pacto de este tipo para Singapur en América Latina, y que antecede a la próxima actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) que Colombia presentará a finales de este año.