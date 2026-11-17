Logo de la Armada, Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Fotos: Página web de la Armada / Getty Images / Colprensa

Antonella Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, rechazó las críticas contra Lucía, hija del presidente Abelardo de la Espriella, por el uso de una embarcación de la Armada durante el Festival Náutico de Cartagena.

“Así como no era correcto que yo estuviese en el escrutinio público durante el mandato de mi papá, tampoco es correcto que Lucía lo esté ahora”, indicó.

Y agregó: “Dejando a un lado las diferencias políticas, una menor de edad no tiene por qué recibir un avalancha de críticas en su contra. Es legítimo pedir explicaciones, más no perfilar a una menor de edad y mucho menos atacarla. Hay límites que, como oposición, no podemos sobrepasar“.

Es de recordar que, frente a las críticas, también se había pronunciado el vocero de la Presidencia, Miller Soto, quien explicó que el traslado obedeció a una necesidad de transporte por vía marítima y que era procedente utilizar una embarcación de la Armada..

“Si el ingreso y la salida de la hija del presidente se realizan por vía marítima, como efectivamente ocurrió, lo procedente es que su transporte se haga en una embarcación de la Armada Nacional, como corresponde”, señaló Soto.