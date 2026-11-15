Gobierno y Federación de Cafeteros firman por 10 años la administración de los fondos del café

El Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) firmaron un acuerdo por diez años para la administración del Fondo Nacional del Café (FoNC) y del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPCafé), garantizando la continuidad de dos de los principales instrumentos de apoyo para la caficultura colombiana.

La firma se realizó en Santa Marta con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Agricultura, Indalecio Dangond, además del gerente general de la Federación, Germán Bahamón.

El nuevo contrato evita el vencimiento del esquema de administración previsto para diciembre y asegura la continuidad de un modelo que permite sostener la garantía de compra para cerca de 556.000 familias caficultoras, además de financiar investigación científica, asistencia técnica y promoción internacional del café colombiano.

Durante el evento, el presidente Abelardo De La Espriella reiteró el respaldo de su gobierno al sector cafetero y anunció apoyo para fortalecer el servicio de extensión rural y las herramientas destinadas a aumentar la productividad de la caficultura.

Por su parte, el gerente de la FNC, Germán Bahamón, destacó que la renovación de los contratos reconoce el trabajo realizado por la institucionalidad cafetera en beneficio de los productores del país.

El FoNC, creado en 1940, administra recursos parafiscales aportados por los propios caficultores, mientras que el FEPCafé, establecido mediante la Ley 1969 de 2019, busca proteger los ingresos de los productores frente a la volatilidad de los precios internacionales y los efectos del clima.