Gobierno elimina las APPA sobre cerca de un millón de hectáreas

El Ministerio de Agricultura anunció la derogatoria definitiva de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en cerca de un millón de hectáreas distribuidas en 59 municipios de seis departamentos del país, una decisión con la que el Gobierno asegura que restablece la autonomía territorial para el ordenamiento rural y la definición del uso del suelo.

Según la cartera agropecuaria, encabezada por el ministro Indalecio Dangond Baquero, la medida hace parte de los compromisos del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y pone fin al proceso de revisión técnica y jurídica de las APPA adelantado junto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

El viceministro José Leónidas Tobón explicó que las últimas derogatorias se concretaron en el norte del Tolima, sobre más de 48.000 hectáreas en ocho municipios, y en Santander, donde fueron liberadas más de 84.000 hectáreas en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí. Estas se suman a decisiones previas tomadas en La Guajira, Sabana Centro de Cundinamarca, el suroeste antioqueño y Córdoba.

De acuerdo con el Ministerio, la revisión identificó deficiencias en la delimitación de las áreas protegidas, incluidas imprecisiones cartográficas, dificultades de articulación con los planes de ordenamiento territorial y cuestionamientos sobre la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus actividades productivas.

El ministro Dangond afirmó que las APPA limitaban las facultades de alcaldes y concejos municipales para definir los usos del suelo y orientar la producción agropecuaria de sus territorios. No obstante, aclaró que la derogatoria no implica la eliminación de las normas ambientales ni de los instrumentos de protección del suelo rural, que continuarán vigentes.