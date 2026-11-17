Presidente de Fedegan con directivas comité de ganaderos del Quindío / Cortesía Comité de Ganaderos, Quindío

El presidente de Fedegán, José Félix Lafourie solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso de contratación de una auditoría forense al Fondo Nacional del Ganado (FNG), valorada en $658,8 millones, al considerar que existen dudas sobre la planeación, los requisitos técnicos y los tiempos previstos para su ejecución.

Aclaró que FEDEGÁN no se opone a las auditorías ni a las funciones de control del Ministerio, pero considera necesario garantizar que el proceso se desarrolle bajo principios de transparencia, economía y rigor técnico.

Entre las preocupaciones planteadas figura el plazo disponible para ejecutar la revisión, que incluye aspectos financieros, contractuales, patrimoniales y administrativos de dos años completos de gestión.

Ante la Procuraduría, el dirigente solicitó una vigilancia preventiva especial antes de la adjudicación del contrato y pidió revisar observaciones formuladas por la Veeduría Ciudadana Somos Antioquia (VESAN), relacionadas con posibles restricciones a la competencia y condiciones de los pliegos.

En la carta dirigida a la Contraloría, FEDEGÁN advirtió sobre eventuales riesgos para el patrimonio público si la consultoría no cuenta con una planeación suficiente o si las condiciones del contrato impiden cumplir adecuadamente el alcance previsto.

Además, Lafaurie solicitó que se evalúen aspectos como la proporcionalidad de los requisitos exigidos a los oferentes, las condiciones de acceso a la información y los estándares técnicos que regirían una auditoría con enfoque forense. También recordó que la Contraloría ya ha realizado auditorías sobre los recursos parafiscales ganaderos, cuyos resultados, según afirmó, deberían ser tenidos en cuenta antes de comprometer nuevos recursos públicos.

El presidente de FEDEGÁN insistió en que el objetivo de las solicitudes es que los organismos de control evalúen los riesgos advertidos antes de la adjudicación del contrato y no después de ejecutados los recursos, con el fin de garantizar transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.