El profesor Joel Tupac Otero Ospina, líder del Grupo de Investigación en Orquídeas, Ecología y Sistemática Vegetal de la UNAL Sede Palmira, en diálogo con Al Campo de Caracol Radio señaló que se viene trabajando para impulsar el cultivo de vainilla en el Pacífico mediante una siembra piloto de Vanilla planifolia, la especie más comercializada del mundo, en San José del Palmar, Chocó.

Dijo que la iniciativa busca evaluar su adaptación en una zona de transición entre los Andes y el Pacífico y generar oportunidades productivas para las comunidades locales.

Explicó el profesor que el territorio combina las abundantes lluvias del Pacífico, el clima tropical, la altitud y la vegetación de la cordillera de los Andes, condiciones que podrían favorecer el desarrollo de este cultivo.

La siembra hace parte del proyecto “Plan piloto de establecimiento de Vanilla planifolia en ecosistemas de transición Andes-Pacífico”, liderado por la Fundación Ecológica PASS.

El profesor Joel Tupac Otero Ospina manifestó que el propósito es conocer el comportamiento de la especie en condiciones naturales y fortalecer su propagación en una región estratégica para el futuro de la vainilla en Colombia.

Explicó que la idea surgió del trabajo conjunto entre la UNAL y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de San José del Palmar. El material vegetal fue obtenido en Tumaco y trasladado por tierra hasta una finca local, donde se realizó la plantación piloto.

“Con un grupo de la Umata de ese municipio nació la idea de experimentar cómo crece la vainilla en esas condiciones ambientales. Entonces, conseguimos el material de Tumaco y nos desplazamos por tierra a San José del Palmar para hacer la plantación piloto en la finca de un lugareño”, explicó el profesor Joel Tupac Otero Ospina, líder del Grupo de Investigación en Orquídeas, Ecología y Sistemática Vegetal de la UNAL Sede Palmira.