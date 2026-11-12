Fedearroz rechaza IVA a insumos agropecuarios

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) expresó su respaldo a la búsqueda de nuevos ingresos para fortalecer las finanzas públicas del país, pero advirtió que cualquier iniciativa fiscal debe priorizar la producción nacional, la generación de empleo y el crecimiento económico. La posición fue planteada por el gerente general del gremio, Rafael Hernández Lozano, frente al proyecto de ley de rescate fiscal que estudia el Gobierno.

Fedearroz manifestó su preocupación por la propuesta de gravar con IVA los insumos y servicios agropecuarios, al considerar que esta medida aumentaría los costos de producción del sector, afectaría la competitividad de los agricultores y limitaría la capacidad del campo para generar empleo y riqueza. El gremio insistió en que el país requiere incentivos y condiciones favorables para producir alimentos, en lugar de nuevas cargas tributarias que encarezcan la actividad agropecuaria.

Según la organización, proteger las cadenas productivas nacionales contribuye al mantenimiento del empleo rural, dinamiza las economías regionales, garantiza el abastecimiento de alimentos y fortalece el recaudo a través de una mayor actividad económica. En ese sentido, recordó que solicitó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, mantener excluida del IVA la cadena productiva del arroz.

Adicionalmente, el gremio advirtió que una menor capacidad productiva nacional podría incrementar la dependencia de las importaciones y reducir la competitividad del sector agropecuario colombiano. Asimismo, confirmó la realización del 40° Congreso Nacional Arrocero, entre el 25 y el 27 de noviembre en Bogotá, donde se analizará la situación reciente del sector, el impacto de la desgravación arancelaria del arroz estadounidense y los efectos de la variabilidad climática sobre el cultivo.