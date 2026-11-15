ExConcejal cuestiona 25 contratos por $1.154 millones en Supersalud durante el pasado gobierno

La controversia gira alrededor de una serie de contratos que, de acuerdo con la información denunciada, fueron suscritos durante los últimos días de la administración de Quintero en la Supersalud, con plazos de ejecución que se extendían hasta diciembre de 2026.

Sebastián López advirtió sobre lo que considera un posible intento de comprometer recursos públicos más allá de la permanencia de los funcionarios responsables de las contrataciones.

El exconcejal cuestionó especialmente la concentración de 13 contratos por $641,6 millones en un periodo de dos días. Según la información suministrada por López, los 25 contratos habrían sido firmados por Esteban Restrepo, quien se desempeñó como secretario general de la entidad y ha mantenido una estrecha relación política con Quintero. Para López, estas circunstancias justifican una revisión detallada de los procesos, sus beneficiarios, los objetos contractuales y las razones administrativas que sustentaron su aprobación.

El exalcalde había anunciado su intención de «desmantelar el cartel de la salud», una promesa que Sebastián López contrasta con las dudas que ahora plantea sobre la contratación de su equipo. Sebastián sostiene que los organismos de control deben establecer si las decisiones respondieron a necesidades institucionales debidamente justificadas o si existieron actuaciones que pudieran comprometer la transparencia administrativa.

Sebastián López también cuestionó que las obligaciones contractuales pudieran mantenerse después del cambio de administración. Sin embargo, la existencia de contratos con ejecución posterior a la salida de un funcionario no constituye, por sí sola, una irregularidad. La revisión debe determinar si hubo estudios previos suficientes, justificación de la contratación directa, cumplimiento de los requisitos legales y una relación razonable entre los servicios contratados y las necesidades de la entidad.

El llamado de Sebastián apunta a que se conozcan públicamente los documentos, se expliquen las circunstancias de las firmas y se establezcan eventuales responsabilidades, si las investigaciones encuentran fundamento para ello.