Juez ordenó cárcel a presunto homicida de un policía en Gambote: el caso ocurrió durante un atraco
La víctima fatal fue Fabio Enrique Castillo Cobos, adscrito a la Sijin
Por el presunto asesinato de un subintendente de la Policía Nacional, ocurrido en la vía que del corregimiento de Gambote conduce al municipio de Arjona (Bolívar), la Fiscalía General judicializó a Yeiner Miguel López Jinete, de 25 años.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Los hechos se registraron el pasado 8 de noviembre cuando el procesado, en compañía de otro hombre, habría interceptado a la víctima y un acompañante quienes se encontraban en la carretera, porque su carro había sufrido una falla mecánica.
Al parecer, López Jinete intentó hurtarles sus pertenencias, pero el uniformado opuso resistencia y generó un cruce de disparos. Un proyectil impactó al servidor público y murió; uno de los asaltantes resultó herido y fue atendido en un centro médico. Uniformados de la Policía Nacional atendieron el caso y capturaron a López Jinete cuando intentaba huir.
Por esto, un fiscal de la Seccional Bolívar imputó al procesado los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas. También fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Ninguno de los cargos fue aceptado y por disposición del juez de control de garantías deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.