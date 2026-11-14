Autoridades recuperan 50 reces avaluadas en $90 millones de pesos

Un operativo contra el hurto de ganado permitió recuperar 50 reses, avaluadas en más de 90 millones de pesos, en zona rural de Magangué, Bolívar. Durante el procedimiento, tres hombres fueron capturados y dos camiones ganaderos quedaron en poder de las autoridades.

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El resultado se produjo en el corregimiento de Santa Fe, durante la operación Piraña, adelantada por uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía de Bolívar.

Según el reporte oficial, los tres ciudadanos fueron capturados en flagrancia por su presunta participación en el hurto de semovientes y la alteración de sus marcas de identificación. Esta última práctica habría sido utilizada para dificultar el reconocimiento de los animales y ocultar su procedencia.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el procedimiento y aseguró que continuarán las acciones contra el abigeato en las zonas rurales del departamento.

La investigación estaría relacionada con una denuncia presentada el 4 de noviembre de 2026 ante la Fiscalía 40 Local de Cartagena. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su responsabilidad en los hechos.

La Policía reiteró el llamado a los productores y habitantes del campo para que denuncien movimientos sospechosos de ganado y posibles casos de comercialización irregular de animales.